Destination Provence : Gap Tallard Vallées

Voici comment Régis Alexandre, directeur de l'Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, décrit sa destination :

Gap Tallard Vallées, c'est le seul territoire où les Alpes et la Provence ne font qu’un. C'est la lavande et les edelweiss en un seul endroit. Un territoire fait de ville et villages, de montagnes (plus de 2000m) et de plaine, aérien et aquatique, minéral et floral.