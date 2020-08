Destination Provence : Gassin, la plus belle vue du Golfe de Saint-Tropez

Voici comment Rémi Potier-Saffroy, directeur de l'Office de Tourisme de Gassin, aime décrire sa commune :

Gassin est un village médiéval perché, niché dans un écrin de verdure fait de vignes et de forêts qui le rend unique dans le golfe de Saint-Tropez ; nous sommes la seule station de tourisme balnéaire du Var labellisé Plus Beaux village de France.

Les incontournables de Gassin

Ruelles paisible du vieux village perché de Gassin (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Il y a tout d’abord le village médiéval, ses vues splendides et ses ruelles pittoresques et fleuries dont l'Office de Tourisme propose la visite gratuitement tous les mercredis d’avril à octobre.

Gassin est un terroir riche de 10 domaines viticoles : vous trouverez un crû classé, trois labellisés "agriculture biologique", des domaines familiaux, d’autres sont connus dans le monde entier et assurent la réputation de la destination.

Le territoire de Gassin propose de nombreux sentiers de randonnées, dont le tout nouveau "Sentier de la Mer". Il relie désormais le village aux Marines de Gassin par une piste ombragée offrant de très beaux points de vue.

Gassin est réputé pour ses restaurants de qualité que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire : sur la terrasse deï Barri, dans la plaine et aux Marines, et dans nos hôtels de luxe aux restaurants avec vue plongeante sur la Méditerranée et le port de Saint-Tropez.

La Terrasse deï Barri à Gassin (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Les coups de coeur de Rémi Potier-Saffroy

La Moune, c’est bien plus qu’une école de voile : c’est un bout du monde… Bien sûr vous pouvez y prendre des cours de planche à voile, vous pourrez même y pratiquer du yoga paddle, mais c’est un site exclusif avec sa petite plage, ses criques aux eaux turquoises : l’accueil chaleureux d’Yves-Jean et de son équipe vous font sentir comme en famille pour des moments inoubliables.

La Moune - Office de Tourisme de Gassin

La Maison des Confitures, route du Bourrian. L’établissement est installé à Gassin depuis une quarantaine d’années. Les artisans confituriers vous proposent plus de 450 variétés de confitures. Le choix va des plus traditionnelles (fraises, abricot) jusqu’aux recettes les plus originales (abricot à la verveine, framboise rose, fruit des bois au cognac ou kiwi au champagne).

L’île flottante au nougat et sa crème anglaise aux calissons de Capucine. Capucine vous propose des ateliers culinaires tout au long de l’année au Château Minuty.

Gassin hors des sentiers battus

Gassin est aussi une destination luxe, avec ses hôtels 5*, son polo Club et son golf international, mais c’est aussi la commune qui abrite deux jardins de caractère, inattendus et surprenants. Le premier appartient à Madame L’Hardy qui est l’âme de son jardin classé "Remarquable". C’est une personnalité marquante du village par sa passion, son érudition et son attachement à son jardin. Situé au cœur du village, il est ouvert au gratuitement public !

Le jardin L'Hardy - Office de Tourisme de Gassin

C’est le cas dans la plaine également de la roseraie Le Jardin de Gassin. Les sœurs Delpeuch ont créé un cocon de paix pour se ressourcer dans un cadre végétal avec des centaines de variétés de roses et notamment de rosiers anciens.

Les Secrets de Gassin : c’est un jeu de piste pour enfants que l'Office de Tourisme a créé avec une jeune artiste locale. Il conduit à travers le village et vous permettra notamment de partir à la quête de l’Androuno, un passage caché qui est… la plus rue la plus étroite du monde !

L'Androuno, la rue la plus étroite du monde, à Gassin (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Où prendre LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram

La terrasse panoramique de l’Office de Tourisme. Elle offre une vue époustouflante et incomparable : la plus belle vue sur le golfe de Gassin !

L'Office de Tourisme de Gassin et sa terrasse panoramique © Radio France - Cédric Frémi

La table d'orientation et la vue sur le Golfe de Saint-Tropez depuis Gassin (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Coucher de soleil sur le Golfe de Saint-Tropez depuis Gassin (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de Gassin.