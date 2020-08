Destination Provence : Golfe de Saint-Tropez Tourisme

Pour Emmanuel Bertrand, directeur de Golfe de Saint-Tropez Tourisme...

Le Golfe de Saint-Tropez, c'est le bonheur en partage : le bonheur de partager avec vous l’offre touristique d’un site mondialement réputé, qui concentre le meilleur de la Côte d’Azur et de la Provence, sur un petit coin de paradis bénit des dieux.

Les incontournables du Golfe

Vue des façades de la vieille ville de Saint-Tropez dans le Var avec au premier plan le port et ses bateaux dont l'un se nomme "Saint-Troupes". 29/07/2020. © Radio France - Cédric Frémi

Les ports et marinas du Golfe de Saint-Tropez : Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire, les Marines de Cogolin et puis le deuxième site le plus visité du Golfe : la cité lacustre de Port Grimaud, à découvrir, c’est le conseil d'Emmanuel Bertrand, en barques électriques. Vous pouvez aussi faire du jet ski, de la voile, du flyboard, du kayak sous la lune, et même du paddle électrique !

Port-Grimaud dans la commune de Grimaud, avec ses maisons au bord de l'eau. 29/07/2020. © Radio France - Cédric Frémi

Les villages provençaux connus ou moins connus : Ramatuelle, Grimaud, la vue depuis la vigie du Golfe : Gassin, mais aussi dans le proche arrière-pays, des trésors cachés : La Mole, La Garde-Freinet, ou Le Plan-de-la-Tour, leur art de vivre à la provençal et leur artisanat (anches tapis, pipes sandales tropézienne…) et leurs produits du terroir (châtaigne, tapenade, huile d’olive, bouillabaisse, tarte tropézienne...)

Plan-de-la-Tour (Var, Golfe de Saint-Tropez) vu du San Peïre © Radio France - Cédric Frémi

Les plages de sable ou la côte rocheuse, avec l’une des plages les plus connues d’Europe : Pampelonne à Ramatuelle, dans son nouvel écrin respectueux de l’environnement, mais aussi des plages branchées comme la Nartelle à Sainte-Maxime, la superbe baie de Cavalaire jusqu’à La Croix-Valmer, ou plus confidentielles au Rayol Canadel avec la possibilité partout d’alterner criques de sables et côte rocheuse, en empruntant le sentier du littoral.

La plage de Pampelonne sur le sentier du littoral © Radio France - Cédric Frémi

Les deux coups de coeur d'Emmanuel Bertrand

Les 3 caps (Camarat, Taillat et Lardier) et les Jardins du Rayol, des endroits merveilleux s’il en est...

De gauche à droite : le Cap Camarat, le Cap Taillat et le Cap Lardier (Var, Golfe de Saint-Tropez) © Radio France - Cédric Frémi

... et plein de bonnes tables comme "L'Auberge des Maures" ou "Caprice des Deux" à Saint-Tropez, "Auberge de La Mole", "Maurin des Maures" au Rayol, "Entrepotes" ou "La Gruppi" à Sainte-Maxime, le "Café Telline" à Grimaud, le "Chez Nous" à Cogolin…

Hors des sentiers battus

Les sentiers de La Garde-Freinet, le barrage de La Mole, les menhirs et hameau du Plan-de-la-Tour, le sentier du Fenouillet à Cavalaire, le sentier du Pont des Fées à Grimaud...

Le Pont des Fées à Grimaud (Var) © Radio France - Cédric Frémi

... mais aussi les 2 accrobranches pour les enfants, les vignobles de Gassin, Ramatuelle, Grimaud, La Croix-Valmer, les balades du conservatoire du Freinet et puis toute l’offre liturgique, églises, chapelles, oppidum, oratoires. Enfin, ici c’est le paradis du VTT, la terre d’origine du Roc d’Azur.

Où faire LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Le clocher depuis la citadelle de Saint-Tropez

Saint-Tropez © Radio France - Cédric Frémi

mais aussi le coucher de soleil sur Cavalaire depuis la plage de Gigaro...

... ou encore une photo que personne n’imagine : des baleines (rorquals cachalot), des dauphins, des globicéphales, le dimanche aux aurores avec les Vedettes des Îles d’Or durant les « sorties cétacés » proposées par les prestataires nautiques de Golfe de Saint-Tropez.

Plus d'informations auprès de Golfe de Saint-Tropez Tourisme.

