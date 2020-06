Destination Provence : Guillestrois Queyras

Tout à l’Est des Hautes-Alpes, les communes d’Eygliers, Guillestre, Mont-Dauphin, Réotier, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château Ville-Vieille, Molines-en-Queyras, Ristolas et Saint-Véran constituent le territoire promu par l’Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras, à retrouver sur queyras-montagne.com.

Pour Alexia Grossan en charge de la communication à l'Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras :

Le Queyras est une terre encore préservée, accessible à tous, un paradis entre ciel et terre ou la nature et l’homme vivent en harmonie. On pense souvent que de telles richesses ne sont accessibles qu’à l’autre bout du monde. Le Queyras démontre le contraire.