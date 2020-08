Destination Provence : Haute-Provence Pays de Banon

Banon et Simiane-la-Rotonde sont les deux perles de la Haute-Provence et du Pays de Banon. Mais l'Ouest des Alpes-de-Haute-Provence recèle d'autres trésors naturels, gourmands, et patrimoniaux.

Aubenas-les-Alpes, Banon, Dauphin, La Rochegiron, L’Hospitalet, Mane, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Reodtiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l’Observatoire, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères et Villemus sont couverts par l'Office de Tourisme Intercommunal Haute-Provence Pays de Banon.

Voici comment Julia Vilchez, conseillère en séjour à l'Office de Tourisme Haute-Provence Pays de Banon aime décrire la destination :

Haute-Provence Pays de Banon est un mélange de villages perchés, senteurs, saveurs et nature s'étalant sur 21 communes allant de Mane et Reillanne, à Simiane-la-Rotonde.

Les incontournables de Haute-Provence Pays de Banon

La librairie le Bleuet à Banon, une véritable caverne d'Ali Baba pour tous les ferrus de littérature : 120.000 livres sur 4 étages. Ouverte 365 jours par an.

Le fromage de Banon, l’un des rares fromages de chèvre à être fabriqué selon la technique du caillé doux et moulé à la louche, affiné dans des feuilles de châtaigniers liées par un brin de raphia naturel.

La confiserie Leblanc à Banon et ses gourmandises enrobées de chocolat, ses pâtes à tartiner, et ses amandes apéritives.

Le vieux village historique de Banon, avec son église haute où se déroulent concerts et expositions.

Le château médiéval de Simiane-la-Rotonde, avec un billet commun pour les jardins de l'Abbaye de Valsaintes.

Rotonde du village perchée de Simiane-la-Rotonde dans les Alpes-de-Haute-Provence, juin 2020 © Radio France - Cédric Frémi

Le jardin de l'Abbaye de Valsaintes à Simiane-la-Rotonde dans les Alpes-de-Haute-Provence, juin 2020 © Radio France - Cédric Frémi

Le Château de Sauvan surnommé "le petit Trianon de Provence" et le prieuré de Salagon, son musée et ses jardins, à Mane.

L'Observatoire à Saint-Michel-l'Observatoire et le projet du Planétarium pour 2021.

Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence) et son centre astronomique © Radio France - Cédric Frémi

Le village de Reillanne avec son marché provençal du dimanche matin.

Les 3 coups de cœur de Julia Vilchez

Les Gorges d'Oppedette sculptées par le Calavon, un chef d'oeuvre de la nature, avec ses belvédères, ses sentiers en balcon au-dessus des gorges ou au pied de sites d'escalade réputés (boucle de 3h, 6km, 238 mètres de dénivelé).

Les Gorges d'Oppedette dans les Alpes-de-Haute-Provence, mai 2020 © Radio France - Cédric Frémi

Le Grou de Bane et sa croix dominant Banon, et son panorama sur la montagne de Lure à l'Est et sur le mont Ventoux à l'Ouest.

Les randonnées proposées autour du pays de Haute-Provence Pays de Banon par l'accompagnateur Arnaud Pouponot.

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme Haute-Provence Pays de Banon.

