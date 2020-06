Destination Provence : Istres

7è commune la plus peuplée des Bouches-du-Rhône avec 43 000 habitants, et 6è la plus vaste avec 113 km2, Istres, située sur les rives Ouest de l'Etang de Berre, est station Classé de tourisme et a obtenu de nombreux labels pour sa qualité de vie.

Pour Carine Imbert-Caponi, directrice de l'Office de Tourisme...

Istres est une ville inattendue aux multiples facettes où il fait vraiment bon vivre ! entre plaines de la Crau et Mer de Berre : un centre historique moyenâgeux, 5 étangs, un port, des plages, le désert de Crau, des dinosaures... et une base aérienne berceau de l'aviation !

Les incontournables d'Istres

La découverte du centre-ville, les terrasses sur les allées, l'étang de l'Olivier en coeur de ville, son jet d'eau, ses œuvres contemporaines et la colline Dinosaur'Istres.

Les activités pour les enfants : poney, chasses aux trésors, visites nocturnes des dinosaures, art zoo...

Le centre historique moyenâgeux et ses placettes : monter jusqu'au belvédère pour une vue imprenable sur les toits ! En redescendant, passer par le centre d'art contemporain .

Coups de coeur et sélection hors des sentiers battus

La plage de la Romaniquette et le port des heures Claires où passe le GR2013, pour les activités nautiques et découvrir les merveilleuses criques de l'étang de Berre.

La crique du Ranquet : petit quartier de cabanons avec une plage. On y descend en tuk tuk ! On peut même y rester pour prendre l'apéro !

Profiter de toutes les activités insolites d'Istres Tourisme Le Club (paddle yoga, levé du soleil zen, nage en eaux vives, sorties en voilier, étranges visites et balades sonore visite de la Crau humide, tête dans les étoiles...)

Où prendre la plus belle photo pour avoir plein de coeurs sur instagram

En fin de journée, au coucher du soleil aller à l'étang de Rassuen pour une rencontre avec les flamand roses !

Mais aussi en montant jusqu'à la colline Saint-Etienne pour le lever du soleil : vue à 360° sur Istres et l'étang de Berre avec, en arrière plan... Sainte-Victoire !

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme d'Istres.

Ecoutez "Destination Provence" sur France Bleu Provence tous les jours à 16h15, 17h15 et 18h15.

Et retrouvez toutes nos destinations ici !