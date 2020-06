Destination Provence : l'Ouest Var

A quelques jours des vacances d'été, France Bleu Provence et les Offices de Tourisme vous donnent envie de rester ici, dans le Sud. Direction l'Ouest de l'agglomération toulonnaise avec les bons plans et coups de coeur de l'Office de Tourisme Ouest Var.

Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Ollioules et Saint-Mandrier-sur-Mer constituent le territoire de l'Office de Tourisme Ouest Var. Pour Florence Martini du service promotion à l'Office de Tourisme :

L’Ouest Var est une destination baignée de soleil, caractérisée par la variété des paysages, des couleurs et des odeurs… Idéal pour se recentrer sur l’essentiel et se retrouver en famille, entre amis ou en amoureux. Loin de la foule, en toute sécurité ! L’Ouest Var c’est : plus de 40 km de côtes où alternent plages de sable, criques secrètes, archipel d’îles, ports de pêche et de plaisance, plus de 2500 ha de forêt préservées, vieilles pierres et riche patrimoine.

Les activités proposées dans l'Ouest Var

Une multitude de sites exceptionnels propices aux activités de loisirs accessibles et praticables à tout âge.

Plaisirs nautiques : sur l’eau en planche à voile, en voile, en parachute ascensionnel, en ski nautique, en bouées tractés, en jet ski, en fly board, en kayak, en surf, en paddle, en aviron… croisière en voilier habitable ou en catamaran, en bateaux à moteur… en balade pour observer les cétacées, ou sous l'eau en plongée, snorkelling et en bateaux à vision sous-marine.

Activités de plein air et de loisirs: balade à pied, à vélo, à vtt, à cheval, en quad, en segway ou en trotinette électrique, parcs aventure, Karting, tennis, escape game…

Pour vivre une expérience authentique et consommer local

A Six-Fours-les-Plages, sur le Port du Brusc, petit village de pêcheurs authentique, convivial et paisible typiquement méditerranéen, avec à droite les bateaux et à gauche les commerces et restaurants.

Sur le port de Saint-Mandrier, un charmant port de pêche et de plaisance situé sur la presqu'île qui ferme la rade de Toulon. A l’arrivée de la route touristique, on découvre une vue unique sur la rade de Toulon et la baie de Tamaris. Idéal pour voir arriver les pêcheurs en pointu (barque de pêche traditionnelle emblématique propulsé par une voile latine ou un petit moteur) pour acheter du poisson frais !

Flâner sur le marché provençal (le jeudi matin au Brusc et le samedi matin à Saint-Mandrier) parmi les étals parfumés et colorés et consommer les produits locaux.

Se prélasser au soleil face à la mer devant un café ou un bon repas sur l'une des nombreuses terrasses.

En quête de nature, d’espaces et de liberté :

A Six-Fours-les-Plages : balade sur la presqu’ile du Gaou. Dans le prolongement du port du Brusc, en passant par la lagune, ce sont deux îles reliées entre elle par un pont : le petit et le grand Gaou. Lieu de promenade unique face à l’Ile des Embiez, accessible par une passerelle piétonne entre criques et lagune à la découverte des pins anémomorphosés (couchés par le mistral). Sentier botanique et aires de pique-nique. Magique au coucher du soleil : le ciel tout entier se pare d'or et se joue des pointus. C’est le moment d’arrêter le temps et de prendre l’apéro !

Entre La Seyne et Six-Fours : le massif du Cap Sicié. Il représente l'un des points le plus au Sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une forêt méditerranéenne de 1600 ha. A découvrir à pied, à vélo ou à cheval surtout au printemps et en automne. Nombreuses espèces végétales et sentiers pédestres balisés par l’ONF. Inaccessible en voiture du 15 juin au 15 septembre (prolongation possible jusqu'au 30 septembre), la route étant fermée pour la protection de la forêt contre les incendies.

A La Seyne-sur-Mer : la plage des Sablettes. Sable fin à perte de vue, eau translucide, idéal pour la baignade et les plaisirs nautiques. Nombreux restaurants avec terrasses pour un café, un déjeuner ou un dîner avec le Rocher des 2 frères en toile de fond. Les 2 Frères sont aussi un spot de plongée par excellence : succession d’éboulis, tombants et plateaux, idéal du baptême au plongeur confirmé. Sans oublier le Parc Paysager Fernand Braudel pour une sieste à l’ombre, un pique-nique ou une partie de foot en famille.

Dans l’intimité d’un village provençal : Ollioules.

"Ville et Métiers d’Art" et "Plus beaux détours de France", Ollioules, petit village provençal, est construit au pied du château : ruelles étroites, façades médiévales et renaissances, porches, arcades, fontaines, église romane du XIIème siècle, ateliers d’art et Maison du Patrimoine réhabilitée récemment tournée vers le numérique (7 salles d’exposition). Parcours et aménagements muséographiques immersifs et voyage dans le temps raconté sur les murs et les plafonds à l'aide d'un dispositif visuel et sonore donnant la part belle à l'architecture, aux paysages, aux scènes de batailles…

Des visites guidées thématiques sont proposées dans le coeur historique avec visite d’une fabrique artisanale de nougat, dégustation et la possibilité de participer à des ateliers de fabrication de nougat pour passer derrière les fourneaux. Des visites sont aussi possibles le long du Canal des Arrosants (canal des moulins, des fontaines et des jardins) avec dégustation de produits du terroir (vin et biscuits artisanaux), et dans les ateliers d’art : vitrailliste, créchiste, céramiste…

Toutes les informations sur le site de l'Office de Tourisme Ouest Var.