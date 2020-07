Destination Provence : l'Ouest Var (2è partie)

à lire aussi Destination Provence : l'Ouest Var

L’Ouest Var, c’est une destination entre plages, villages et forêt, un archipel d’îles paradisiaques, 2500 ha de forêt préservée, 40 kilomètres de plages, criques secrètes, port de pêche, de plaisances et îles, un patrimoine riche et vivant, une multitude de sites exceptionnels propices aux activités de loisirs accessibles et praticables à tout âge, et puis c’est du soleil à volonté et un terrain de jeu à ciel ouvert ! Idéal pour se retrouver en famille, entre amis ou en amoureux !

L'Ouest-Var hors des sentiers battus

A Ollioules : le Massif du Gros Cerveau

Ce massif (443 m d’altitude) offre des points de vue grandioses s’étendant des îles d’Hyères aux calanques de Cassis et toute la chaine de Sainte-Baume. Possibilité de parcours de randonnées court (9 km -3h45) ou long (15.5 kms – 6h30) pour différents niveaux. Carte détaillée en vente dans les accueils de l'office de tourisme.

Le Massif du Gros Cerveau à Ollioules - Robert Palomba

A La Seyne-sur-Mer : le Sentier du littoral

Au départ de la plage de la Verne jusqu’à la plage de Fabrégas. Joli parcours accessible à tous offrant un paysage sauvage et typique avec le Rocher des 2 frères en toile de fond permettant d’admirer les pointus colorés sur cale comme intégrés à la roche rouge. Arrivée sur la plage de sable noir de Fabrégas (qui possèderait des vertus anti-rhumastimales). Plage familiale idéale pour pratiquer le snorkelling (sable, roche, herbiers de posidonie… et une riche faune aquatique).

Le sentier du littoral de La Seyne-sur-Mer - Robert Palomba

Le coup de coeur de l'Office de Tourisme Ouest-Var

L'île des Embiez

Destination paradisiaque accessible à quelques tours d’hélices du port du Brusc (12 minutes de traversée), l’île des Embiez offre 95 hectares de nature, avec une vue quasi constante sur la mer et l’horizon. L’évasion est immédiate, loin de la foule, sans circulation automobile. Ce véritable cocon insulaire a été acquis par Paul Ricard en 1958. Le Ricard… l’anisette la plus célèbre de la planète ! Ici, Ricard n’est pas une marque, c’est un état d’esprit ! Véritable paradis, l’ile vous offre des paysages variés : pinèdes, marais salants, vignes et criques aux eaux cristallines. Destination famille par excellence : elle se visite à pied (1h30-2h), à vélo (1h) ou en rosalie, en petit train (40 minutes). Découvrez l’Institut Océanographique Paul Ricard et ses aquariums (faune et flore sous-marine locale : mérous, hippocampes, poulpe…). Sur place, vous profitez de divers services connectés, pour mieux vous déconnecter ! Restaurants, traiteur, bars, foodtruck…Vente à emporter, livraison, paiement à distance… tout a été (re)pensé pour que vous passiez un séjour en toute tranquillité.

Le petit train des Embiez - Robert Palomba

Plus de détails dans le guide « Amusez-vous » et sur le site internet de l'Office de Tourisme Ouest-Var.

