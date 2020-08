Destination Provence : l'Ubaye

Voici comment Pierre Adlanmérini, en charge de la promotion à Ubaye Tourisme, aime décrire sa vallée :

La Vallée de l’Ubaye est à la croisée des chemins entre la Provence et les Alpes, un territoire montagnard qui bénéficie du climat méditerranéen et de filières d’exceptions pour la pratique de divers sports outdoor : randonnée, eaux vives, cyclisme, VTT, planeur…

Les incontournables de l’Ubaye

La Vallée regorge d’endroits fabuleux qu’il ne faut absolument pas manquer. Les randonneurs pourront profiter de plus de 800km de sentiers et, par exemple, se hisser au sommet du Chapeau de Gendarme (2680m) sans trop de difficultés (1h30 depuis le sommet du télésiège du Brec) et admirer un panorama exceptionnel sur la Vallée tandis que les cyclistes pourront s’essayer sur les cols mythiques régulièrement empruntés par le Tour de France ou le Giro (Bonnette, Vars, Allos, Pontis, Cayolle, Saint-Jean, Montée de Ste Anne) comme celui de la Bonnette, une des plus hautes routes d’Europe (2800m d’altitude).

Le col de la Bonette, en direction de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Les amoureux d’eaux vives pourront profiter de la rivière Ubaye, une des dernières à débit naturel d’Europe, qui propose de nombreuses activités et tous les niveaux de difficultés. Le ciel ubayen est également un trésor qu’il est possible d’emprunter en avion ou planeur et profiter des conditions de vol exceptionnel et de la vue presque infinie sur les alentours. Les amateurs d’histoire et de patrimoine auront également de quoi contenter leur curiosité en explorant la fabuleuse histoire des migrations ubayennes racontée dans le musée de la Vallée, et notamment celles vers les Amériques matérialisées aujourd’hui par les fameuses Villas Mexicaines, aussi impressionnantes que surprenantes.

Parapentes au-dessus de Saint-Vincent-les-Forts (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Les coups de coeur de Pierre Adlanmérini

Le Lac de Serre-Ponçon. A 30 minutes de Barcelonnette, la plage de Saint-Vincent-les-Forts vous ouvre les portes de l’immense Lac de Serre-Ponçon. Comme une impression de mer à la montagne, le lac vous permet de vous rafraîchir après une chaude journée d’été. C’est également un océan d’activités nautiques qui s’offre à vous, en famille ou entre amis : canoé, kayak, paddle, bateau avec ou sans permis …

Le Lac de Serre-Ponçon, côté Alpes-de-Haute-Provence © Radio France - Cédric Frémi

La Maison des Produits de Pays. Incontournable de la Vallée, la Maison de Produits de Pays de Jausiers vous permet de découvrir les merveilles des producteurs ubayens. Les amateurs de gastronomie de montagne, de liqueurs et spiritueux locaux ou de produits artisanaux pourront trouver leur bonheur. Des dégustations sont organisées tous les mercredis de 15h à 18h jusqu’à fin aout .

L'Ubaye hors des sentiers battus

La fête des morts (29 au 31 octobre 2020). Ville la plus mexicaine de France, Barcelonnette célèbre également ce lien à l’occasion de la fête des morts. Très célèbre au Mexique, la fête des morts est le symbole de la conception différente qu’on les mexicains de la mort. Ils célèbrent les retrouvailles avec leurs défunts au travers de grandes parades emmenées par les catrinas, des plats traditionnels comme le pan de muerto et, surtout, des danses et des chants plus festifs les uns que les autres. C’est cette tradition qui a été importé à Barcelonnette depuis 4 ans et qui permet à chacun de se plonger un peu plus dans la culture mexicaine.

Où prendre LA photo pour récolter plein de coeurs sur Instagram ?

Le Lac de Serre-Ponçon depuis le village perché de Saint-Vincent-les-Forts

Vue sur le Lac de Serre-Ponçon depuis Saint-Vincent-les-Forts (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Le panorama exceptionnel depuis le sommet du Chapeau de Gendarme

Bouquetins au pied du Château de Gendarme avec vue sur la vallée de l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Le selfie avec un mariachi dans les rues de Barcelonnette pendant les fêtes latino-mexicaines ou la fête des morts !

