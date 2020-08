Destination Provence : La Ciotat

8ème commune la plus peuplée des Bouches-du-Rhône avec 35 000 habitants, La Ciotat est réputée pour ses plages, son Bec de l'Aigle, ses calanques et ses inventions : la pétanque et le cinéma.

Voici comment Emilie Louis-Rinaldi, chargée de mission à l’Office de Tourisme de La Ciotat, aime décrire la destination :

Située entre mer et collines, La Ciotat a su garder son authenticité. Plages, calanques, vieille ville et climat doux toute l’année en font une ville où il fait bon vivre et séjourner.

Les incontournables de La Ciotat

La Ciotat est Porte d’Entrée du Parc National des Calanques.

Calanque à La Ciotat - C.Fassanaro

La Route des Crêtes, la route panoramique classée qui domine les plus hautes falaises maritimes d’Europe.

La Route des Crêtes - E.Dautant

L’Île Verte, la seule île boisée des Bouches-du-Rhône, accessible en seulement dix minutes en bateau depuis le Port Vieux de La Ciotat.

Sept kilomètres de plages de sable et de galets.

La Grande Plage de La Ciotat - F.Ferreira

Le Vieux La Ciotat authentique aux ruelles pittoresques avec la présence de nombreux commerçants et artisans.

Le Port Vieux de La Ciotat - Patrice Aguila

Le Musée Ciotaden (fermé temporairement) composé de quinze salles d’exposition relatives à l’histoire maritime, les inventions du cinéma et de la pétanque, les arts et traditions en Provence.

Les coups de cœur de Emilie Louis-Rinaldi

Les magnifiques Calanques du Mugel et Figuerolles. Elles sont accessibles en seulement 20 minutes à pied au départ de l’Office de Tourisme. Le Parc du Mugel, splendide parc botanique de douze hectares, surplombe la Calanque du Mugel. Il est composé de nombreuses essences tropicales et méditerranéennes, d’une aire de pique-nique et d’une aire de jeux pour enfants. Un sentier pédestre permet d’accéder à un belvédère qui culmine à 82 mètres d’altitude. Des excursions en bateau sont également proposées au départ du Port Vieux de La Ciotat pour admirer les Calanques de La Ciotat à Marseille.

Le Mugel - E.Dautant

L’Eden Théâtre, la plus ancienne salle de cinéma au monde encore en activité. Une projection de diaporamas sur l’histoire de l’Eden, la famille Lumière et la naissance du cinéma à La Ciotat sont organisées actuellement le mardi à 14h, le mercredi et le samedi à 15h.

La Ciotat hors des sentiers battus

La Voie Douce, une ancienne voie ferrée entièrement réaménagée. Elle connait un vif succès auprès des adeptes de promenades à pied, en vélo, en rollers, en trottinette et en poussette. Les travaux d’une partie de la seconde tranche de la voie douce sont terminés. La totalité du parcours, sur une longueur de 5 kilomètres, sera prochainement accessible et reliera le Vieux La Ciotat à la gare SNCF.

La Voie Douce de La Ciotat - Office de Tourisme de La Ciotat

La Chapelle Notre-Dame de La Garde. Située au sommet d’une falaise, elle est entièrement décorée des plus beaux ex-voto marins de Provence. Elle est ouverte actuellement tous les jours de 13h30 à 17h30. Une vue splendide sur le Bec de l’Aigle, l’île Verte et la Baie de La Ciotat s’offre à vous depuis la Chapelle.

Où prendre LA photo pour récolter plein de coeurs sur Instagram ?

La Calanque de Figuerolles, qui est assurément une des plus belles calanques du Parc National.

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de La Ciotat.

