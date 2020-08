Destination Provence : la Vallée du Gapeau

Située au Nord-Est de Toulon, la Vallée du Gapeau se compose des communes varoises de Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Pont, Solliès-Ville et La Farlède. Une destination marquée par un riche terroir (figue, olives, vignoble) et patrimoine.

Voici comment Jesica Quindroit, responsable de l'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau, aime décrire sa destination :

Depuis sa source au pied de la Sainte-Baume, le Gapeau court entre collines boisées et forêts domaniales à travers la haute vallée, défile au milieu des vignes, des oliviers et des figuiers de la plaine agricole puis rejoint les Salins d’Hyères pour se perdre en Méditerranée.

Les incontournables de la Vallée du Gapeau

A cette saison vous ne pouvez pas manquer la figue de Solliès, reconnue AOP depuis 2011. Il faut savoir que les ¾ de la production de cette délicieuse "Violette de Solliès"proviennent effectivement de Solliès-Pont, la capitale.

Les figues de Solliès - Office de Tourisme de la Vallée du Gapeau

Pour rester dans la thématique du terroir, la Vallée du Gapeau est également prisée pour sa fameuse Belgentiéroise, une variété d’olive locale que l’on trouve au village de Belgentier comme son nom l’indique. Elle est utilisée aussi bien en olive de table que pour l'obtention d'huile. Elle est l'une des composantes de l'AOC Huile d'olive de Provence. A découvrir à la cave oléicole le 28 août lors d'une sortie thématique.

Toujours sous la même appellation, à La Farlède il existe deux anciens moulins à huile encore en activité. Tous deux réputés pour leur production de qualité, ils proposent des visites et dégustations gratuites.

Moulin - La Farlède - Vieux Moulin à huile du Partégal

Enfin, les 160 hectares de vignes du Domaine de la Castille, à Solliès-Ville, font de cette exploitation une étape incontournable de la route des vins de Provence. Vinifiés et élaborés au Domaine, leurs vins AOP Côtes de Provence et IGP Var sont le résultat de plus de cinq siècles d’histoire.

La Castille - Office de Tourisme de la Vallée du Gapeau

Les coups de coeur de Jesica Quindroit

Le parc du château à Solliès-Pont. Avec sa façade de brique, ses tours et son toit d’ardoise qui lui confèrent sa singularité, le château de Forbin est l’architecture emblématique de Solliès-Pont. Il abrite aujourd’hui les services de la mairie et l’office de tourisme. Le parc qui l’entoure est décor de nombreuses animations culturelles dont des projections de long-métrages sous le ciel étoilé d’été. Venez profiter des deux dernières soirées de l’été, les 25 ("Ibiza" avec Christian Clavier) et 26 août ("Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet) à 21h30.

Cinéma en plein air au Château de Solliès-Pont - Mairie de Solliès-Pont

Réputée comme l’une des plus belles du département, l'oliveraie royale du Partégal ou oliveraie des Laures est entretenue par la Ville de La Farlède, soucieuse de préserver ce patrimoine classé Espace Naturel Sensible. Epargnés par le gel de 1956, ces arbres remarquables ont tissé des siècles d’écorces autour de leurs troncs noueux formant un véritable musée à ciel ouvert. Imprégnés par les vents et le soleil brûlant, les oliviers âgés parfois de plus de 650 ans laissent bruisser dans leur feuillage un petit goût d’éternité…

L'oliveraie royale du Partégal - Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau

La Vallée du Gapeau hors des sentiers battus

Chaque année l’Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau propose un programme de sorties thématiques pour découvrir le territoire autrement. Expériences inattendues, rencontres conviviales, temps de partage, ces nombreuses visites accompagnées par un intervenant local livrent un à un tous les trésors de la vallée, patrimoine culturel, historique, naturel, agricole, gastronomique…

samedi 22 août : Rencontre avec un agriculteur suivie d’une dégustation

vendredi 28 août : Visite de la cave coopérative oléicole de Belgentier

samedis 5 et 19 septembre : La Figue de Solliès, du verger à la coopérative

vendredi 11 septembre : Visite commentée du patrimoine urbain de Solliès-Pont

Sortie thématique au Domaine Trucco à Solliès-Toucas - Office de Tourisme de la Vallée du Gapeau

Hors saison il est possible de randonner depuis Belgentier et Solliès-Toucas, deux communes du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume. Au départ de Belgentier, grâce au passage sur son territoire du GR9, ou bien au départ de Solliès-Toucas, plus précisément du plateau de Siou Blanc.

L'éléphant de pierre, l'une des curiosités géologiques du Plateau de Siou Blanc (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Où prendre LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Le village perché de Solliès-Ville est l’un des spots à ne pas manquer pour avoir plein de likes sur Instagram ! Berceau historique, ce charmant petit village domine fièrement la Vallée du Gapeau. C’est l’endroit idéal pour déambuler à l’ombre des ruelles, admirer le paysage depuis les ruines du château, découvrir l’église ou encore aller boire un café en terrasse au rythme des cigales. Bon à savoir : Solliès-Ville est légèrement à l’écart et en surplomb de la vallée. Le principal accès se fait depuis La Farlède en empruntant la RD 67.

Solliès-Ville et ses oliviers - Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de la Vallée du Gapeau.

Ecoutez "Destination Provence" tous les jours de l'été 2020 sur France Bleu Provence à 16h15, 17h15 et 18h15.

Et retrouvez toutes nos destinations ici.