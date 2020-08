Destination Provence : Le Beausset

Située au carrefour des routes venant de Toulon, d'Aubagne, de Signes et du Castellet, Le Beausset, avec près de 10.000 habitants, séduit pour son dynamisme et son ambiance typiquement provençale.

Voici comment Olivia Paoli, responsable du service Culture Tourisme Animation à la Ville du Beausset, aime décrire sa commune :

Le Beausset est idéalement situé entre la Méditerranée et les collines de Giono. Il faut s’y arrêter pour sa douceur de vivre rythmée par le chant des cigales. C'est un village qui a su conserver son âme provençale.

Les incontournables du Beausset

Le grand marché provençal du vendredi qui s'étend sur tout le cœur du village où l’on peut acheter des délicieux produits de pays et rencontrer nos producteurs locaux. On y trouve toutes sortes de produits de bouche (des fromages, du miel , de la cade par exemple).

Le marché provençal du vendredi - Le Beausset

Ensuite, Olivia Paoli nous invite à flâner dans les rues du village et découvrir la richesse de l'histoire locale du Beausset. Pour vous accompagner, plusieurs documents sont disponibles gratuitement à la Maison du Tourisme, par exemple un guide ludique permet de visiter Le Beausset en famille avec les enfants.

Les coups de coeur d'Olivia Paoli

La place du village a su garder son authenticité avec sa fontaine moussue rafraichissante qui rappelle celles du pays d'Aix, son bel hôtel de Ville, ses bars et restaurants agrémentés de leurs terrasses ombragées par les grands platanes qui indiquent, si on en doute encore, que nous sommes bien au cœur de la Provence méridionale. Cette place Jean Jaurès est un cadre idéal pour accueillir des concerts et événements.

D'ailleurs, des manifestations culturelles et des animations sont organisées par le service Culture Tourisme Animation tout au long de l'année. Le prochain rendez-vous a lieu ce week-end avec la seconde édition du festival gratuit "Festi'Goubelets", avec vendredi : un concert dédié aux standards des années 60 et 70, samedi : le groupe varois Aïoli et dimanche : une soirée cinéma plein air avec la projection du film Grease.

Évidemment, les 19 et 20 septembre, Le Beausset participe aux Journées du Patrimoine, puis du 24 au 27 septembre, le service Culture Tourisme Animation organise un temps fort autour de Jean Giono... Pour en savoir plus, consultez la page Facebook Le Beausset Agenda.

Le Beausset hors des sentiers battus

La Place Ricard-Espanet située à l'entrée du village en venant de Cuges est à découvrir car elle offre d'une part une magnifique vue sur la vallée du silence, les collines, les oliviers, les vignes et le massif de la Sainte-Baume mais également pour son histoire locale pittoresque. Car les Beaussétans se plaisent à raconter que l'invention du fameux pastis de Marseille est intimement liée à celle du village : l'anecdote raconte que dans les années 1920, Paul Ricard, encore enfant, en goutant l'eau d'un puits aromatisé aux plantes de la garrigue, s'écria "Quand je serai grand moi aussi, je ferai du pastis pour désinfecter l'eau du monde entier !"

Vue de la Place Ricard-Espanet - Le Beausset

Où prendre LA photo pour récolter plein de coeurs sur Instagram ?

Olivia Paoli vous conseille le coucher de soleil au Beausset-Vieux. On accède à cette remarquable chapelle romane du 12e siècle et sa galerie d'ex-voto soit par une route au milieu des vignobles en restanques de l’appellation Bandol ou à pieds, par le Chemin des oratoires, sur l'ancien chemin muletier jalonné de 12 oratoires. Depuis la table d'orientation, le site vous offre une vue imprenable sur les villages perchés du Castellet et de La Cadière d'Azur, ainsi qu’un panorama de toute beauté sur la baie de Saint-Cyr, le Bec de l'Aigle de La Ciotat et l'imposante chaîne du Massif de la Sainte-Baume. N'oubliez pas de taguer sur Instagram vos photos avec le _@_Lebeausset_tourisme !

Vue depuis la Chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux - Le Beausset

