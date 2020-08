Destination Provence : Le Castellet

Située à mi-chemin entre Toulon et La Ciotat, la commune du Castellet, sublimée par Marcel Pagnol et Raimu dans "La femme du boulanger", mérite le détour.

Découvrons Le Castellet avec Pauline Daziano, adjointe au maire et présidente du Comité des Fêtes du Plan-du-Castellet. Voici comment Pauline aime décrire sa commune :

Le Castellet c’est le joyau de l’Ouest varois. Située à la limite sud du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume dont elle fait partie, la commune du Castellet regroupe cinq hameaux qui ont tous leurs particularités. Village de caractère, Le Castellet allie un ancrage dans le terroir viticole de l’appellation Bandol et les traditions provençales d’un côté, avec la modernité du circuit high tech mondialement connu de l’autre.

Les incontournables du Castellet

Le village médiéval avec son histoire à la fois ancienne (milieu du 12ème siècle) et récente (tournage du film de Marcel Pagnol « La femme du Boulanger », premières scènes tournées en extérieur dans l’histoire du cinéma français sur un caprice du grand Raimu), le charme de ses ruelles et la majestueuse place du champ de bataille devant le château qui est le siège de la Mairie.

Les nombreux domaines viticoles.

Les places et les églises de trois des hameaux (Ste-Anne, Le Brûlat et Le Plan).

Le circuit Paul Ricard construit par l’industriel marseillais au début des années 70 et qui reçoit à nouveau le Grand Prix de France de Formule 1 depuis 2018.

Les coups de coeur de Pauline Daziano

Déjeuner ou dîner dans l’un des nombreux restaurants du Village Médiéval après avoir fait le tour de ses ruelles bordées de boutiques et d’ateliers d’artistes, et pris l’apéritif au bar de la Souco.

La vue offerte du haut de la place de l’ormeau au Village médiéval.

L’ambiance des hameaux pendant les fêtes votives organisées par nos comités des fêtes

En dehors des sentiers battus

Le circuit des oratoires. Les oratoires sont exceptionnellement nombreux sur la commune du Castellet sans que l’on puisse en trouver la raison, ils sont donc une caractéristique de ce patrimoine rural. A l’exception d’un seul situé sur la pente nord du village médiéval, les oratoires sont répartis principalement sur le territoire des hameaux de plaine : Ste Anne, en totalise le plus grand nombre, notamment le long du « chemin des oratoires », mais aussi au Brûlat et au Plan. Ils sont pour la plupart anciens mais certains datent du XIXème siècle, l’un d’entre eux est le plus ancien du canton, il est mentionné au XVIIème siècle. Il s’agit de l’oratoire dédié à Notre-Dame de la Pinède sur le terroir du Brûlat. Ces petits monuments s’intègrent parfaitement au paysage champêtre dans lequel ils ont été placés. S’ils ne sont pas situés dans les champs, ils se dressent souvent à l’ombre d’un vieux chêne, près de pins ou d’un vieux bosquet. Un dépliant indiquant le circuit et la position des oratoires est disponible au Bureau du tourisme.

La photo pour avoir plein de likes

Sans hésitation : la plaine du Brulât et la chaîne de la Sainte-Baume prises à travers le « trou de madame » sur la place du château.

