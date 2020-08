Destination Provence : le Champsaur Valgaudemar (2ème partie)

Deuxième volet de notre découverte du Champsaur-Valgaudemar avec Nicolas Levoyer, le directeur de l'Office de Tourisme. Que faire hors des sentiers battus, où prendre la plus belle photo et nouvelle sélection de coups de coeur pour découvrir ce magnifique territoire haut-alpin.

Situées au Nord de Gap et au Sud de la frontière avec l'Isère, les deux vallées du Champsaur et du Valgaudemar abritent les villages d'Ancelle, Chaillol, Saint-Léger-les-Mélèzes, Pont du Fossé, Saint-Bonnet-en-Champsaur, La-Fare-en-Champsaur, ou encore La Chapelle-en-Valgaudemar.

Nicolas Levoyer, le directeur de l'Office de Tourisme Champsaur-Valgaudemar, était notre invité en juin 2020. Il nous avait présenté les sites naturels du Parc National des Ecrins : le Lac du Lauzon, le cirque du Gioberney et la route des Cascades du Valgaudemar. Mais aussi la gastronomie locale champsaurine : les Tourtons, Ravioles, fromages, salaisons... Ses coups de coeur se portaient pour une nuit de bivouac sous les étoiles en famille sur le plateau de la Coche dans le Haut-Champsaur, une balade dans le bocage champsaurin avec un pique-nique champêtre à base de produits locaux et le Festival du conte "l’Echo des mots" à Pont-du-Fossé.

Continuons d'explorer ce territoire du Centre et du Nord des Hautes-Alpes

Quelques coups de coeur de Nicolas Levoyer

Des idées de parcours pour se remettre à courir en douceur : footing, running, trail... vous aurez l'embarras du choix. Participez aussi aux Trail des lacs, Trail ultra champsaur, Trail du Col du Noyer...

Les foires agricoles d’automne. Foire du Tardon (agneau) et de la Chèvre le 4 octobre à La Chapelle-en-Valgaudemar, et les Rencontres Paysannes à Saint-Bonnet-en-Champsaur les 17 et 18 octobre.

Hors des sentiers battus : les secrets du Champsaur Valgaudemar

La remontée de toute la vallée du Champsaur en VTT. Circuit très accessible mais itinéraire peu connu de bout en bout, venir l’automne ou au printemps quand les couleurs sont les plus belles.

Où prendre la plus belle photo ?

Les lacs de Pétarel dans la vallée du Valgaudemar.

L'un des lacs de Pétarel (Valgaudemar, Hautes-Alpes) © Radio France - Cédric Frémi

