Destination Provence : le Dévoluy

Voici comment Muriel Buffière, la directrice de l’Office de Tourisme, aime décrire Le Dévoluy :

Situé au cœur des Alpes du Sud à seulement 2h30 de Marseille et de Lyon, le massif haut-alpin du Dévoluy abrite une trentaine de hameaux et deux stations de montagne reliées entre elles par un domaine skiable. Les stations se différencient chacune par leur architecture et leur ambiance : Superdévoluy la station ski au pied avec un centre sportif, et La Joue du Loup composée de chalets cosy et du nouveau centre de bien-être O’dycéa.

Les incontournables du Dévoluy

L’emblème phare du Dévoluy, le Pic de Bure avec son plateau à 2552 m, accueille l'observatoire NOEMA de l'IRAM, considéré comme le radiotéléscope millimétrique le plus puissant de l'hémisphère Nord.

Plateau de Bure - Office de Tourisme du Dévoluy

200 km de sentiers balisés randonnées pédestre + 260 km de sentiers VTT labellisés FFC + Bike Park, des paysages et vues à couper le souffle de part et d’autre du massif, Via ferrata et escalade.

VTT dans le Dévoluy - Agence Kros - Remi Fabregue

Les coups de cœur de Muriel Buffière

La crête des baumes : randonnée familiale accessible facilement des deux stations et panorama à 360° sur le massif.

La crête des Baumes - Office de tourisme du Dévoluy

Les producteurs et vente directe (Festival Zen Agritude du 17 au 21 août)

Le Dévoluy hors des sentiers battus

Chourum – traversée et olympique

Traversée héroïque - Alexandre Gelin

Une aventure unique : la Via souterrata de la Tune

Via souterrata - Agence Kros - Remi Fabregue

Où prendre LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

En haut du télésiège du Jas au #DEVOLUY avec vue sur la chaine : Obiou, Ferrand et les Gicons.

Bike park - Clément Monnot

