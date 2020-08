Destination Provence : le Parc national de Port-Cros

Voici comme Christine Graillet, responsable du Service Accueil Communication Tourisme et Écocitoyenneté, aime à décrire le Parc national de Port Cros :

Insulaire, littoral et marin, le Parc national de Port-Cros est un territoire d’exception reconnu par le label international « parc national », qui le définit comme le hot spot mondial de la biodiversité méditerranéenne et lui reconnaît une qualité paysagère hors du commun.

A quoi sert le parc et quelle zone couvre-t-il ?

Les parcs nationaux à la française sont des territoires d’exception, générateurs de richesse et acteurs du changement. Leur credo est « La nature en partage ». Port-Cros est le premier parc marin créé en Europe, en 1963. L'essentiel de l'île de Porquerolles bénéficie de ce même statut, ce qui représente environ 15 km2 à terre et le double en mer.

En 2016, les communes de La Garde, Le Pradet, Hyères, La Croix-Valmer et Ramatuelle ont souhaité s'associer au projet du parc par le biais d'une charte de partenariat pour répondre aux enjeux actuels de développement durable, sur un espace de concertation de 120 km2 à terre et 1200 km2 en mer.

Chemin côtier en baie de Port Man (Port-Cros) - Parc national de Port-Cros

Si le Parc national de Port-Cros est un territoire, c’est aussi un établissement public à caractère administratif, sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Il a pour vocation de protéger et préserver les patrimoines naturels, culturels et paysagers, de connaître, comprendre et suivre les évolutions et transformations du territoire dans les domaines de la biologie, l'écologie, la géologie, mais également l'histoire, la sociologie... et de transmettre au public connaissance et espaces préservés. Pour cela, le Parc national conçoit et aménage des sentiers d’interprétation, des espaces muséographiques. Il édite des ouvrages pour tous les publics, propose des sorties de découverte, forme les enseignants, les associations, les partenaires du tourisme... engagés dans une démarche de développement durable. Il mobilise d'importants financements pour soutenir la réalisation de projets, notamment auprès de l'Europe. On estime qu'1 euro investit par le un parc national génère 15 euros de bénéfice direct pour le territoire, notamment en matière de tourisme.

L'îlot du crocodile et son sentier sous-marin, dans le Parc national de Port-Cros, La Croix-Valmer (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Les incontournables du Parc à visiter et découvrir absolument

Indiscutablement, les fonds marins. Il existe un réseau de 9 sentiers sous-marins qui offre la possibilité de découvrir tous les aspects des patrimoines immergés : faune, flore et traces du passé telles qu'un port romain, des amphores, des épaves... C'est à Port-Cros qu'a été créé ce concept, en 1979 et compte tenu de la préservation qui existe, vous aurez la possibilité véritablement de nager une multitude de poissons. Mais de La Garde à Ramatuelle, de tels équipements existent et chacun, équipé de palmes, masque et tuba peut découvrir la diversité de la vie marine, seul ou accompagné d'un guide. Ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se mettre à l'eau utiliseront des kayaks à fond transparent. Toutes les informations sont disponibles sur un petit guide édité parc le parc national, qui vous sera offert dans les offices de tourisme des villes du parc national (La Garde, le Pradet, Hyères, La Croix-Valmer et Ramatuelle) et dans les Maisons de Parc à Port-Cros et Porquerolles.

Sentier sous-marin de Port-Cros - Parc national de Port-Cros

Le coup de cœur de Christine Graillet

Ambiance forestière sur l'île de Port-Cros - Parc national de Port-Cros

Sur l'île de Port-Cros, j'apprécie particulièrement l'ambiance féerique offerte par un couvert végétal dense, aux abords de la Sardinière, une ancienne bergerie récemment restaurée par le Parc, qui vous transporte à travers le temps. Et puis poursuivre sur le sentier de crête et finir par une baignade dans les eaux cristallines de la baie de Port Man.

La sardinière - Parc national de Port-Cros

Découvrir le Parc national de Port-Cros hors des sentiers battus

Les îles et le littoral du Parc national constituent une destination balnéaire qui n'est plus a présenter au public. Cependant, il existe une offre écotouristique qui permet une découverte apaisée du territoire, faite de rencontres authentiques et d'adresses estampillées « Esprit Parc national Port-Cros ». Par exemple, le Domaine du Massacan, à La Garde. C'est une vaste bâtisse qui se niche dans un parc de trois hectares aux arbres centenaires, où le soir conférences et concerts sont proposés au public. Le domaine bénéficie d’un accès privatif direct à l'anse de Magaud, où se situe un sentier sous-marin, et les tarifs offrent à tous la possibilité de vivre la vie de château le temps d'un séjour.

DOmaine de Massacan - Parc national de Port-Cros

Autre pépite : la découverte des îles d'Or à bord d'un bateau patrimonial, le Brigantin : une journée d’exception durant laquelle votre capitaine commentera les côtes vue de la mer et à mi-journée, vous proposera différentes activités en mer (kayak, paddle, nage...) dans une crique secrète et peu fréquentée.

Tout savoir sur le Parc national de Port-Cros

Le site officiel du Parc national de Port-Cros

La page facebook du Parc national de Port-Cros et Porquerolles

Le site de la marque Esprit Parc national

La page Facebook Esprit Parc national Port-Cros

Sentier sous-marin Anse Magaud - Parc national Port-Cros

Textes : _Christine Graillet_, responsable du Service Accueil Communication Tourisme et Écocitoyenneté au Parc national de Port-Cros.

