Destination Provence : le Parc National du Mercantour

A cheval sur les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, le Parc National du Mercantour, crée en 1979, est composé des vallées de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée, du Haut-Var, de l'Ubaye et du Verdon.

Sophie Poudou est en charge de l'écotourisme et de la qualification de l'offre ainsi que de la coopération transfrontalière avec le Parco Alpi Marittime avec lequel le Parc National du Mercantour forme le premier Parc européen. Elle nous explique le rôle du Parc National du Mercantour.

Un parc européen

Depuis 1987, le Parc National du Mercantour est jumelé avec le parc régional voisin Parco Naturale Alpi Marittime en Italie. Une véritable valeur ajoutée. Pour y accéder, on pénètre en Italie par le Col de Larche en Ubaye.

Borne symbolisant la frontière entre la France et l'Italie, dans l'Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) près du Col de Larche et du Col de Roburent. © Radio France - Cédric Frémi

Comment découvrir de façon incontournable le parc ?

Le Parc se découvre avec du temps, à la mesure du temps ; on s'en imprègne surtout en y marchant, en randonnant, en s'isolant, en prenant le temps d'observer la faune et la flore, en se connectant avec la nature.

Quatre vallées sont à découvrir dans les Alpes-Maritimes, deux dans les Alpes-de-Haute-Provence : l'Ubaye et le Haut-Verdon.

Le Lac de Roburent (Italie), à la frontière avec les Alpes-de-Haute-Provence dans le Parc National du Mercantour © Radio France - Cédric Frémi

Le Parc National du Mercantour en dehors des sentiers battus

Une rando facile et "patrimoniale" : le canal de l'Adroit (autour de Colmars-les-Alpes), et son nouveau parcours d'interprétation. Sentier facile, à faire en famille.

Une itinérance facile de 3 jours, la balade des trois refuges (Bayasse, Cayolle, Cantonière) en zone cœur du Parc.

Pour les plus sportifs, la Grande Traversée du Mercantour (17 étapes de Allos ou Barcelonnette ou Entraunes) à Menton. Un GR exceptionnel qui permet de traverser tout le massif et de terminer les pieds dans l'eau !

Plus d'informations auprès du Parc National du Mercantour.