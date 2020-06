Destination Provence : le Val d'Escreins à Vars dans le Queyras

Surnommé le petit Canada Varscinc, le Val d'Escreins est une réserve naturelle niché au coeur des Hautes-Alpes. De 1600 mètres d'altitude allant jusque 3385 mètres au pic de Vars, c'est l'une des premières réserves municipales de France. Depuis 1964, le Val d'Escreins est un véritable havre de paix.

La magie commence à l'entrée de la route du Val, sillonnant à flanc de montagne, dès que l'on quitte la D902 menant au col de Vars. Après la vallée du torrent du Rif Bel, une forêt s'ouvre sur ce « Val d'eden » avec en son cœur les ruines de l'ancien village et sa chapelle restaurée. Un lieu incontournable et 100% nature ou la promesse d'être à l'autre bout du monde est une garantie !

Totalement préservée et entièrement dédiée à la randonnée, la balade et la détente en pleine nature, cette réserve exceptionnelle vous fera découvrir ses torrents bouillonnants, ses forêts luxuriantes, ses paysages à couper le souffle et ses nombreuses légendes.

Le Val d'Escreins offre un panel d'activités, avec ou sans effort, dans un véritable cadre de carte postale : parcours trail, parcours d'orientation débutants ou initiés, randonnées pédestres et randonnées pédagogiques, aires de bbq pour des pique-niques en pleine nature. Découvrir les lacs d'altitude, rencontrer les locaux pour partager l'histoire et les légendes de la réserve et finir la journée en beauté en s'endormant sous des tipis : la réserve du Val d'Escreins propose aux petits et aux grands de vivre une échappée 100% nature durant leur séjour à Vars.

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Vars.

