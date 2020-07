Destination Provence : Les Alpilles

Petit massif de montagne de roche blanche et calcaire, les Alpilles s'étendent de Fontvieille à Eyguières avec deux villages principaux : Les Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence.

Les incontournables d'Alpilles en Provence

Le sentier des Moulins à Fontvieille pour un balade familiale dans la pinède.

Le sentier des Moulins de Fontvieille © Radio France - Cédric Frémi

Un verre en terrasse dans le village d’Eygalières. Eygalières est un assez petit village mais on peut passer la journée à s'y promener, à admirer ses oratoires, fontaines et savourer un instant dans un des restaurants ou cafés. Les vendredi matins, le village s'anime davantage avec son grand marché provençal.

Les Carrières de Lumières (Les Baux-de-Provence) pour vivre une expérience exceptionnelle en immersion totale dans le spectacle de son et lumière.

L'entrée des Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence © Radio France - Cédric Frémi

Le coup de coeur de l'Office de Tourisme Alpilles en Provence

Le petit village d’Aureille, niché au cœur des Alpilles : un petit village paisible plein de charme.

Hors des sentiers battus

A Paradou : la découverte des tours de Castillon permet de traverser les âges. Depuis la création du massif des Alpilles il y a 125 millions d’années à son appropriation par l’homme aujourd’hui, cette balade est un réel voyage dans le temps. Les hommes ont trouvé dans les rochers de la Pène un refuge dès l’âge de Fer, au point d’y rester au fil des siècles. Désormais propriété de la faune et de la flore, il est possible de connaitre du haut de ce petit relief l’évolution de ce site et de ses alentours.

Les Crottes d’Aubert à Fontvieille du Moulin de Daudet aux Aqueducs romains : Il est appréciable de marcher le long de pistes calmes et ombragées, bordées de pinède, de garrigues et d’oliveraies.

Le sentier des Moulins de Fontvieille © Radio France - Cédric Frémi

Où prendre la plus belle photo ?

La rando des Caisses de Jean Jean (Mouriès) pour trouver le cœur végétal.

