Destination Provence : les Baronnies en Drôme Provençale

Voici comment Michael Shellard, directeur de l'Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale à Nyons, aime décrire sa destination :

Située en Drome Provençale, entre Méditerranée et Alpes, du plus beau détour Nyons au plus beau village Montbrun-les-Bains, en passant par Buis-les-Baronnies, la destination bénéficie de la douceur du climat méditerranéen et de la beauté des massifs Pré-alpins. Un territoire de paysages, de cols et de gorges, de balcons sur le Ventoux, parsemé de villages perchés. On y cultive la vigne à l’Ouest, ainsi que l’olive de Nyons, les fruitiers et les herbes aromatiques et médicinales sur la haute Provence (lavande, thym…). C’est une destination bien-être, une destination d’activités en plein air, de bons produits du terroir, loin de l’effervescence des zones urbaines.