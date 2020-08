Destination Provence : les étoiles du Guide Vert Michelin Alpes du Sud

Le 26 juin 2020, Philippe Orain, directeur des Guides Verts Michelin, avait partagé sur France Bleu Provence dans "Destination Provence" ses coups de coeur pour le Guide Vert Michelin Provence :

J’aimerais partager avec vous trois de mes coups de cœur et vous inviter à les visiter si vous êtes en Provence : L’Abbaye de Montmajour pour son donjon qui m’a toujours impressionné ainsi que pour les expositions qui y sont organisées - Marseille depuis Notre-Dame de la Garde. J’adore cette ville si vaste et si grouillante, tellement calme et belle depuis là-haut - La place d’Albertas à Aix-en-Provence, pour moi la plus délicieuse de France.

Sans surprise, la Provence reste l’une des trois plus importantes concentrations de sites étoilés par le Guide Vert Michelin en France (avec la Dordogne et le Val de Loire).

Les sites 3 étoiles du guide Alpes du Sud

Dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, le Guide Vert Michelin consacre trois sites qui valent le voyage, autrement dit, qui ont 3 étoiles :

Le Parc Naturel Régional du Verdon, bien sûr, pour ses paysages admirables et le charme de ses villages perchés comme Aiguines (Var) avec son château ou Rougon. A ne manquer sous aucun prétexte, le Sentier Blanc-Martel et la Mescla où se mêlent les eaux du Verdon et de son affluent l’Artuby. Un phénomène naturel impressionnant !

Les Gorges du Verdon vues du Pont du Galetas © Radio France - Cédric Frémi

On ne présente plus le Mercantour, pour les amoureux de randonnées. Philippe Orain ne les a pas encore toutes faites mais il peut vous recommander celle du Mont Pelat, randonnée très agréable et où l’effort est récompensé par une belle vue qui vaut le voyage ; sans oublier tous ces superbes villages médiévaux qui sentent bon le Sud comme Annot ou Colmars…

Le Mont Pelat - Capture d'écran https://voyages.michelin.fr/

Autre site 3 étoiles, le Queyras, sublime, Saint-Véran, le plus haut village de France…

Le Parcnaturel régional du Queyras - Capture d'écran https://voyages.michelin.fr/

Une région aux ressources infinies ! Ce sont autant d’expériences à explorer pour le voyageur en quête d’authenticité, de charme ou de tranquillité.

Les coups de cœur de Philippe Orain dans les Alpes du Sud

Le monastère de Ganagobie, pour son incroyable portail roman sculpté

Le monastère de Ganagobie - Capture d'écran https://voyages.michelin.fr/

Entrevaux, sa citadelle et ses maisons colorées : un village qui n’a pas changé depuis trois siècles et qui s’inscrit parfaitement dans un paysage vert intense que l’on peut contempler depuis la citadelle

Pour finir, Philippe Orain vous propose une petite virée dans les Alpes-Maritimes avec Les Gorges du Cians, dont la couleur rouge évoque le canyon du Colorado, un dépaysement le plus total qu’on peut trouver à nos portes !

Les Gorges du Cians - Capture d'écran https://voyages.michelin.fr/

