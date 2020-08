Destination Provence : les étoiles du Guide Vert Michelin Côte d'Azur

Philippe Orain, directeur des Guides Verts Michelin, est une troisième fois l'invité de France Bleu Provence. Après nous avoir délivré ses coups de coeur pour la Provence puis les Alpes du Sud, direction le Var et les Alpes-Maritimes, deux départements couverts par le guide Côte d'Azur.

Comment sont attribuées les étoiles du Guide Vert

Les étoiles du Guide Vert sont attribuées à l’aide de 9 critères qui prennent en compte la première impression, le patrimoine et les activités proposés, ainsi que l’expérience vécue durant la visite. Les étoiles permettent aux lecteurs du Guide Vert d’identifier en un coup d’œil les sites qui méritent le détour ou qui valent le voyage. Les critères sont appliqués de manière identique sur tous les sites visités, quel que soit la région ou le pays, pour que le lecteur s’y retrouve.

Les étoiles du Guide Vert Michelin Côte d’Azur

Le Var et les Alpes-Maritimes ne comptent pas moins de 12 villes et sites 3 étoiles :

Dans le Var : Le Saint Pilon dans le Massif de la Sainte-Baume, les Iles d’Hyères, Porquerolles et Port-Cros, le Massif et la Corniche de l’Esterel avec le Pic de l’Ours et le Pic du Cap Roux.

L'Estérel (Est-Var), vue vers Cannes © Radio France - Cédric Frémi

Dans les Alpes-Maritimes : Nice et la promenade des Anglais, les Corniches de la Riviera, le panorama de la madone d’Utelle, les fresques de la chapelle Notre-Dame des Fontaines de la Brigue - la petite Sixtine de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, décorée par des artistes italiens dont le Jugement Dernier est très impressionnant ! - et la Principauté de Monaco.

Au-delà de ces 3 étoiles, il y a environ 400 points d’intérêts étoilés dans les deux départements, preuve, s’il en fallait, que la Côte d’Azur étale des richesses culturelles et naturelles uniques !

Les trois sites coups de cœur de Philippe Orain

Le massif de la Sainte-Baume. Si on n’est pas tout à fait au paradis, on a vraiment l’impression de s’en approcher en gravissant le Saint-Pilon. Ce sont sans doute la beauté et la configuration exceptionnelles du massif qui en ont fait un lieu sacré depuis l’Antiquité. Mais c’est à sainte Madeleine, la célèbre pécheresse repentie, que l’on doit ce nom qui signifie « grotte sainte ». Alors pour mieux comprendre, pourquoi ne pas suivre les nombreux pèlerins et randonneurs qui montent vers la grotte sanctuaire ? Une chapelle y a été aménagée, avec de nombreuses représentations de la sainte, et le petit effort est récompensé sur la terrasse par la très belle vue qui invite à prolonger la découverte de cette montagne mythique. Les amoureux de la nature seront comblés par la diversité des reliefs abrupts, les multiples promenades et l’écosystème original, remarquable pour les essences nordiques qui peuplent la forêt et lui donnent un caractère unique en Provence. Et ne pas oublier la visite de l’immense basilique, à Saint-Maximin, merveille du gothique provençal.

Le massif de la Sainte-Baume, vu de Saint-Antonin-sur-Bayon (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Le chemin du Cap Taillat à Gigaro sur la Presqu’île de Saint-Tropez. Le tombolo, petit isthme de sable et de rochers qui fait du Cap Taillat une quasi presqu’ile, les falaises impressionnantes, abruptes, cette végétation méditerranéenne et la Grande Bleue magnifique qui invite à la baignade.

Le Cap Taillat et son sentier du littoral (Golfe de Saint-Tropez, Var) © Radio France - Cédric Frémi

L’arrière-pays niçois et ses villages somptueux, Saorge pour se perdre dans les ruelles en dédale du vieux village, perché au-dessus des gorges de la Roya. Observer ses maisons aux toits de lauze et aux linteaux sculptés, visiter le monastère et admirer le clocher de la Madonna del Poggio… superbe !

Sospel et son pont fortifié si photogénique...

Mais aussi la magnifique vallée de la Vésubie, la plus belle vallée de l’arrière-pays niçois qui déploie une très grande variété de paysages et constitue un véritable paradis pour les randonneurs.

Enfin, il faut bien aussi profiter des plages de la Côte d’Azur. La plage préférée de Philippe Orain est celle de la Paloma à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Se baigner dans les eaux translucides après la visite des jardins de la villa Ephrussi de Rothschild… divin !

