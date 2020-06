Destination Provence : les étoiles du Guide Vert Michelin Provence

Les étoiles du Guide Vert sont attribuées à l’aide de 9 critères qui prennent en compte la première impression, le patrimoine et les activités proposés, ainsi que l’expérience vécue durant la visite.

Les étoiles permettent aux lecteurs du Guide Vert d’identifier en un coup d’œil les sites qui méritent le détour ou qui valent le voyage.

Les critères sont appliqués de manière identique sur tous les sites visités, quelque soit la région ou le pays, pour que le lecteur s’y retrouve.

Les Bouches-du-Rhône ne comptent pas moins de 8 villes et sites 3 étoiles : Marseille, les Calanques, le Cap Canaille, Aix-en-Provence, la Croix de Provence, Les Baux-de-Provence, Arles et la Camargue ! Avec le Vaucluse et le Gard voisins, c’est une des trois plus importantes concentrations de sites étoilés en France (avec la Dordogne et le Val de Loire), sans oublier les monuments 3 étoiles dans les villes, le Musée de l’Arles Antique, le MuCEM, le panorama depuis la Bonne Mère.

Il y a plus de 200 points d’intérêts étoilés dans les Bouches-du-Rhône. Et des sites encore prometteurs comme le château de La Barben que nous suivons attentivement.

Mes trois sites préférés sont :

L’ Abbaye de Montmajour (Arles) pour son donjon qui m’a toujours impressionné et pour les expositions qui y sont organisées.

Marseille depuis Notre-Dame de la Garde . J’adore cette ville si vaste et si grouillante, tellement calme et belle depuis là-haut.

La place d’Albertas à Aix-en-Provence, pour moi la plus délicieuse de France.

Je ne résiste pas à en ajouter un quatrième, le quartier de la Roquette à Arles pour son authenticité et ses vieilles façades progressivement réhabilitées.

Week-ends en van, c’est 7 escapades « à la carte » à partir de grandes villes vers 52 destinations en France. Ces escapades ont été pensées pour répondre aux envies de liberté, de retour à l’essentiel des adeptes du voyage en van. On retrouve également dans ce guide l’expertise des Guides touristiques Michelin : les incontournables à visiter, les bonnes petites adresses à tester, les activités ludiques à découvrir. Et bien sûr des conseils pratiques pour voyager avec son van (préparer son véhicule, où se garer, où ravitailler son van,…) avec l’aide des conseils avisés de nos partenaires adeptes de la Vanlife, les Coflocs. Week-ends en van : c’est le premier guide touristique pour accompagner une nouvelle tendance de voyage, le roadtrip.

Au départ de Marseille, ce ne sont pas moins de 7 escapades à moins de 250 km de Marseille qui permettent de se mettre au vert et de pratiquer des activités de plein air chères aux vanlifers !

Quand je visite les Bouches-du-Rhône, je vais me ressourcer dans le Mercantour (Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence) qui permet d’allier nature et activités sportives tout en profitant des produits du terroir !