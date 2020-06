Destination Provence : les Hautes Terres de Provence

Situées au Nord de Sisteron et au Sud de Serre-Ponçon, à 1h30 de Marseille, les Hautes Terres de Provence couvrent les territoires de La Motte-du-Caire, Faucon-du-Caire, Le Caire, Bayons, Bellaffaire, Clamensane, Curbans, Gigors, Melve, Nibles, Piégut, Sigoyer, Thèze, Turriers, Valernes, Vaumeilh et Venterol.

Voici comment Léna Lemaitre-Jean, chargée de promotion touristique à l'Office de Tourisme, décrit les Hautes Terres de Provence :

Bougez, observez, respirez dans les Hautes Terres de Provence. Bougez grâce à sa multitude d’activités ! Observez les grands espaces où s’éveille la nature. Respirez et prenez un bon bol d’air pur !

Les incontournables des Hautes Terres de Provence

Il existe beaucoup d’activités incontournables à pratiquer : canyoning, balades équestres, planeur… Mais vous ne pouvez pas venir dans les Hautes Terres de Provence sans tenter la Via Ferrata de la Grande Fistoire. Elle offre une vue vertigineuse sur les vallées des Hautes Terres de Provence tout en pratiquant une activité sportive à sensations avec ses trois tyroliennes, son pont népalais et sa passerelle.

Vous pouvez aussi partir en randonnée VTT ou pédestres. Avec plus de trente randonnées pédestres et dix randonnées VTT, vous aurez l’occasion de découvrir les grands espaces et paysages des Hautes Terres de Provence. Avec un peu de chance, vous pourrez observer la faune et la flore sauvage qui s’éveille sur ce territoire.

Vous venez en famille ? Rendez-vous à Bel’âne à Bellaffaire pour des balades avec ânes miniatures.

Le coup de coeur de l'Office de Tourisme Hautes Terres de Provence

Ferrata Familia des Ammonites : l'une des rares via ferrata accessible aux enfants à partir de 7 ans. Equipée d’un système de ligne de vie continue, les familles et débutants découvrent la progression en via ferrata en toute sécurité !

Hors des sentiers battus : les secrets des Hautes Terres de Provence

Connaissez-vous le pays des rochers-qui-parlent ? C’est ici sur les terres des Hautes Terres de Provence que vous empruntez les routes de ce pays aux sonorités magiques. De rochers en rochers, tendez l’oreille, les rochers vous racontent les histoires et contes des habitants des Hautes Terres de Provence. Une balade insolite, hors des sentiers battus à faire en famille, entre amis !

Le territoire est aussi doté de tubes de visées et tables d’orientation offrant des vues surplombantes sur les vallées environnantes. Vous pourrez apercevoir au loin le massif du Dévoluy, le Mercantour, l’Ubaye… Un tour d’horizon de notre belle région.

Où prendre la plus belle photo pour avoir plein de coeurs sur Instagram ?

La plus belle photo à prendre serait au sommet du massif des Monges. Un panorama à 360° qui vous en mettra plein la vue ! Et si vous avez de la chance, vous pourrez observer les marmottes vivants sur ce massif.

