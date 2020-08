Destination Provence : les Hautes Vallées de La Grave, la Clarée et l'Izoard

Huit communes du grand Briançonnais (Hautes-Alpes) sont réunies dans un office de tourisme, celui des Hautes Vallées : La Grave, Villar d’Arène, Névache, Val-des-Prés, Cervières, Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André. Découvrons ce territoire montagnard préservé et sauvage.

Plus de 50 lacs d’altitude, 36 sommets de plus de 3000 mètres dont le point culminant, La Meije à 3983 mètres, 25 glaciers, 20 sites d’escalade, plus de 600 km de sentiers de randonnée, 400 km de sentiers VTT, 17 refuges de montagne et 5000 lits touristiques : les Hautes Vallées de la Clarée, de l'Izoard et de La Grave sont un terrain de jeu majestueux.

Voici comment Jenny Selberg de l'Office de Tourisme des Hautes Vallées aime décrire sa destination :

C’est un voyage des glaciers des Ecrins aux pics dolomitiques et lacs de la Clarée, pour finir dans les alpages et forêts de mélèzes autour du col d’Izoard

Les incontournables des Hautes Vallées

Les glaciers de la Meije, à admirer au plus près au téléphérique de La Grave ou d’en face depuis les hameaux de La Grave.

Glacier de la Girose - Michel Ducroux

Une virée dans le Parc national des Ecrins , par exemple le vallon d’Arsine.

Le Vallon d'Arsine dans le Parc National des Ecrins - J. Selberg

Les lacs de la Clarée – très nombreux, des petits bijoux au pied de ces parois à pic qui rappellent les Dolomites.

Lac Long - Michel Ducroux

La franco-italienne Vallée Etroite au pied du mont Thabor.

Les Granges dans la Vallée Etroite - M. Ducroux

Le Col d'Izoard, entre mélézin lumineux et désert lunaire.

Le Col d'Izoard - M.Ducroux

Les coups de cœur de Jenny Selberg

La Haute Clarée et la vallée Étroite aux couleurs de l’automne : entre mélèzes jaunes, landes de myrtilles aux feuilles rouges, pics escarpés et lacs d’altitude qui reflètent toute cette beauté naturelle... Laval et Lac Long en haute Clarée ou le Lac Vert en vallée Étroite. L’eau verte de ce lac forme un contraste étonnant avec le jaune des mélèzes.

Le Lac Vert en automne - T.Blais

Le bois des Ayes et le col d’Izoard sont également magnifiques en octobre.

Les Hautes Vallées hors des sentiers battus

Clarée : Lac de la Cula (au départ de Laval) offre une majestueuse vue sur le massif des Cerces, une petite sente non-balisée monte à ce lac.

Le Lac de la Cula - M.Ducroux

La Grave : Le Sentier des Mules en bordure du plateau d’Emparis qui offre des vues magnifiques sur les glaciers.

Le sentier des Mules - J.Selberg

Izoard : la vallée des Fonts de Cervières en arrière-saison. Après le village de Cervières, une petite route grimpe en quelques lacets avant de déboucher sur une large vallée bucolique. Cette vallée est vraiment un havre de paix en septembre, elle est restée un peu hors du temps. Les alpages sont parsemés de hameaux d’été et de petits lacs, dont certains sont un peu à l’écart du sentier, comme le lac de Roséou.

Vallée des Fonts de Cervières - J.Selberg

Où prendre LA photo pour récolter plein de coeurs sur Instagram ?

Le reflet de la Meije dans le lac du Goléon, en début de journée, pourquoi pas au lever de soleil.

Le Lac du Goléon - J.Selberg

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme des Hautes Vallées à La Grave, Névache, Val-des-Prés, Villard-Saint-Pancrace et Cervières.

