Destination Provence : Les jardins et le musée des Calissons du Roy René se visitent

France Bleu Provence continue de "réinventer votre été" et vous propose du "tourisme du savoir-faire" dans "Destination Provence" au Musée du Calisson et au Jardin du Roy René au Nord-Ouest d'Aix-en-Provence.

Le Roy René, sur la D7N au Nord-Ouest d'Aix-en-Provence à La Calade, célèbre en 2020 ses 100 ans et organise des visites au sein du Musée du Calisson mais également dans le nouveau sentier pédagogique qui entoure la fabrique : les Jardins du Roy René.

Laure Pierrisnard, Directrice Générale du Roy René, revient sur l'histoire et l'étymologie des calissons, les ingrédients locaux qui composent nougats et calissons (fruits confits de Vaucluse, miel de Provence, amande de Provence, pistaches...), l'importance du label EPV Entreprise du Patrimoine Vivant, et le principe des visites du musée et des jardins.

Infos pratiques

Visite libre et gratuite du Musée du Calisson (environ 30 minutes) :

Du lundi au samedi de 9h30 à 10h30, de 11h30 à 16h00 et de 17h à 18h

Le dimanche de 11h30 à 13h, de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 17h30

Aux mêmes horaires possibilité de faire la visite libre avec audioguide en français ou en anglais accompagnée d’un livret de jeu et dégustations (environ 40 minutes) : 3€ par audioguide

Visite libre et gratuite des Jardins du Roy René (environ 40 minutes) : 7J/7 entre 9h30 et 18h. 2 nouvelles visites guidées à l’occasion du centenaire du Roy René :

Tous les matins à 10h : visite guidée en français, balade dans les Jardins du Roy René et visite du Musée du Calisson puis dégustations, partez à la découverte de l’amandier en Provence. Durée : 1h15 – 5€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.

Tous les après-midis à 16h : « Une mystérieuse disparition… » A destination des familles, une enquête pour retrouver les calissons disparus. Visite guidée en français + dégustations. Durée : 1h15 – 5€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limitées, réservation obligatoire.

Plus de renseignements sur le site des Calissons du Roy René.

Ecoutez "Destination Provence" tous les jours sur France Bleu Provence à 16h15, 17h15 et 18h15.

Et retrouvez toutes nos destinations ici.