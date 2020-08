Destination Provence : Luberon Coeur de Provence Tourisme

Franck Delahaye, le directeur de Luberon Coeur de Provence Tourisme à Cavaillon est notre invité.

L’endroit le plus connu : Gordes et l'Abbaye de Sénanque.

La rando la plus cool : la balade entre Gordes et l’Abbaye de Sénanque, suivre le GR entre le village de Gordes et l’Abbaye avec une vue sur la vallée de la Sénancole et sur le Ventoux.

Le lieu préféré de l’équipe de Luberon Coeur de Provence Tourisme : le point de vue sur le village d’Oppède-le-Vieux depuis l’aire de battage.

Oppède - OTLMV P.Giraud

Le lieu le plus romantique : Le parvis de l’église Saint-Trophine aux Taillades.

Les activités les plus sympas à faire en famille : le parcours d’orientation du Grenouillet à Cavaillon, la visite "Intrigue à Oppède" et la vélo route du Calavon (de Robion à Saint-Martin-de-Castillon) sur un ancien tracé de chemin de fer.

Le produit qu'on ne peut acheter que dans le Luberon Coeur de Provence car fabriqué qu'ici : Le Gibassier de Lourmarin. Et la melonnette : ganache au chocolat parfumée au melon fabriquée à Cavaillon uniquement.

Les plus jolis paysages (en fonction des saisons) : Oppède-le-Vieux : vue depuis l’église (vue sur le Ventoux, les Monts de Vaucluse, Roussillon et Gordes).

Le champ de lavandes devant l’Abbaye de Sénanque.

Abbaye de Senanque - Ph.Giraud - OTLMV

La vue sur Gordes depuis le Rocher de Bel Air.

La vue sur le village de Lourmarin depuis la terrasse du château.

Lourmarin - OT LMV & Mairie de Lourmarin

Le circuit vélo : Autour du Luberon à vélo entre les petits villages perchés.

Le site patrimonial qu’on connaît moins mais qui pourtant mérite absolument le détour : l’Hôtel d’Agar à Cavaillon (cabinet de curiosités fantastique).

Hôtel d'Agar - Luberon Coeur de Provence

Le truc le plus fou qu’on peut faire chez vous : La Via Ferrata de Cavaillon.

La Via Ferrata de Cavaillon - Luberon Coeur de Provence

Plus d'informations auprès de Luberon Coeur de Provence Tourisme.

Dès le 5 septembre, "Destination Provence" sera diffusé chaque samedi et dimanche à 10h15, 10h30 et 10h45.

En attendant, retrouvez toutes nos destinations ici.