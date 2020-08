Destination Provence : Luberon Côté Sud

Voici comment Dorine Lamo, responsable de la communication à l'Office de Tourisme Luberon Côté Sud, aime décrire sa destination :

Partir en escapade dans le Luberon Côté Sud, c'est s'accorder un moment nature. Découvrir des lieux authentiques, sereins où on aime prendre du temps pour soi. C'est un parc naturel régional reconnu Géoparc mondial UNESCO préservé, loin des foules, qui ne manque pourtant pas d'animations !

Les incontournables du Luberon Côté Sud

Le Luberon Côté Sud se démarque par ses nombreux sentiers de randonnées, ses balades dans les villages chargés d'histoire où la pierre et les façades colorées prédominent. On retrouve un rythme de vie doux. Les locaux nous invitent à y redécouvrir les valeurs simples mais fondamentales comme les dégustations de glaces artisanales, de vins bio ou naturels et des fruits et légumes gorgés du soleil du Sud. Chaque village du Luberon Côté Sud a sa particularité, Ansouis, classé plus beau village de France séduit par son château, ses ruelles fleuries, ses galeries d'artistes et ses adresses gourmandes. Non loin de là, l'étang de la Bonde est le plus grand point d'eau du Luberon avec 500 mètres de long, sur 350 mètres de large. La guide Françoise Genoulaz propose des visites guidées des villages, notamment la visite guidée nocturne de Cucuron qui se déroule tous les jeudis soirs à 20h30, "à la fraîche".

Etang de la Bonde à Cabrières d'Aigues (Vaucluse), mai 2020. © Radio France - Cédric Frémi

Au delà des villages et de leurs châteaux il y a des producteurs à ne pas rater comme La Cavale à Cucuron ou encore La Bastide Du Laval à Cadenet qui proposent du vin et une huile d'olive médaillée qui se retrouve d'ailleurs sur les tables des champs Élysées !

Bastide du Laval - Eductour

Les coups de cœur de Dorine Lamo

Mon coup de cœur de l'été est sans aucun doute : les Sunsets Vignerons, un projet que l'on a travaillé avec l'Office de Tourisme du pays d'Apt, Luberon Cœur de Provence et le Pays des Sorgues. En tout, ce sont 28 domaines viticoles de tout le Luberon et l'Isle-sur-la-Sorgue qui vous accueillent tous les mardis soirs jusqu'au 8 septembre pour une balade dans les vignes, des explications sur les raisins, le processus de créations du vin puis à une dégustation mets / vins en collaboration avec un traiteur. Dans le Luberon Côté Sud, ce sont Éric Sapet, chef étoilé de La Petite Maison de Cucuron et Les délices de Missy, traiteur basé à Pertuis, qui se mettent en collaboration avec le Château La Dorgonne, le Château de Sannes et le Château de Val Joanis. Soirées magiques, intimistes et enrichissantes à ne pas louper !

Sunsets Vignerons - Luberon Côté Sud

Un autre coup de cœur, vraiment personnel se porte sur les jardins remarquables. En famille, on découvrir sur notre territoire 1001 plantes, fleurs, odeurs dans des jardins entretenues depuis des générations. À Pertuis, au Château Val Joanis des jardins sur 3 étages, potagers ou fleuris, à Cucuron, au Pavillon Galon dans un domaine privé qui ouvre ses portes chaque année en juin et en septembre, puis il y a enfin Lauris avec le jardin des plantes tinctoriales (qui servent à la teinture dans divers domaines) qui est malheureusement fermé pour la saison 2020.

Pavilln Galon Cucuron - Luberon Côté Sud

Le Luberon Côté Sud hors des sentiers battus

Sur les hauteurs, Vitrolles-en-Luberon est le village le plus haut perché du Luberon Côté Sud. Ce village a vraiment un charme à part. Une randonnée hors des sentiers battus permet de découvrir des vues incroyables sur le Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse, la Montagne de Lure, les vallées du Calavon et de l'Encrême. Un très beau panorama sur 360° à découvrir avec de bonnes chaussures, de préférence tôt le matin pour bénéficier des meilleures conditions. Ce village abrite également une ancienne école ayant servi comme décor dans le film "La Gloire de mon père". Un village encore méconnu et pour cause, sûrement un des plus petit village du Luberon Côté Sud (Ex Aequo avec Sannes !)

L'Hôtel-de-ville de Vitrolles-en-Luberon dans le Vaucluse, mai 2020 © Radio France - Cédric Frémi

Du yoga en pleine nature. Le Yoga dans les vignes au Château de Sannes ou dans les lavandes avec AirFit Provence chez "La Provence en Bouteille". Un vraiment pour soi, de détente, dans une nature généreuse suivi d'une dégustation de sirops de lavandes ou de romarins !

Airfit Provence

Où prendre LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Un endroit magique à photographier est le bassin de l'étang de Cucuron. Façade de maison jaune, devanture bleue, et les reflets des platanes centenaires dans l'eau, les points de vues se succèdent et émerveillent !

Cucuron - Office de tourisme Luberon Côté Sud

Textes : Dorine Lamo.

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme Luberon Côté Sud à La Tour-d'Aigues, Cucuron, Cadenet, Pertuis, Lourmain et Lauris.

