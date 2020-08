Destination Provence : Marignane

Non, Marignane, ce n'est pas que l'aéroport. C'est aussi un patrimoine naturel et culturel à découvrir : musées, château, chapelle, plage, nature.

Voici comment Michèle Establier, directrice de l’Office de Tourisme de Marignane, aime décrire sa destination :

Marignane, c’est l’insoupçonnée… Tout le monde connait son aéroport mais il y a aussi une ville avec un très intéressant patrimoine historique et un cœur de ville qui fleure bon la Provence. C’est aussi un très beau spot de vent au Jaï avec du windsurf et du kitesurf. Et de très beaux espaces naturels, dont beaucoup sont classés Natura 2000 : des paysages, un peu de bout du monde auxquels on ne s’attend pas ! C’est juste assez incroyable !

Les incontournables de Marignane

Patrimoine historique : le Château des Covet (superbe façade à l’italienne du XVIIIeme dans sa partie visible réalisée par les grands architectes aixois, Mirabeau, église avec superbe retable du XVIeme siècle)

Le château des Covet - Marignane

Les musées : Arts et traditions de Provence et Raimu

Escales patrimoine : des visites guidées ou activités originales pour faire découvrir le patrimoine (Château à la bougie, randonnées au coucher du soleil, Intrigue dans la Ville…). Beaucoup de propositions avec un historien formidable, Michel Metenier et des associations de promotion du patrimoine.

Des sentiers, colline, pistes cyclables, de très beaux espaces naturels péri-urbains. Et la plage du Jaï, spot de glisse, Pavillon bleu, tourisme et handicap, club nautique, nouvelle école de kitesurf.

Les coups de coeur de Michèle Establier

Le musée Raimu. Un lieu intimiste et très émouvant qui ramène à notre imaginaire collectif, celui de la Provence. Evidemment, "il me fend le cœur" Raimu, en pensant à l’évocation du génial interprète qu’il fut dans les films de Pagnol, la Trilogie, la Femme du Boulanger...

Le Musée Raimu - Marignane

Quand j’étais petite, j’écoutais les disques vinyle de César Marius ou Fanny, j’écoutais l’opérette marseillaise de Scotto. Et des années plus tard, je rencontre sa petite-fille, Isabelle qui fait vivre ce lieu avec quelque chose qui est plus que de la passion… Avec une verve, un humour, un caractère que n’aurait pas démenti son grand père, on apprend tout sur Raimu, son immense carrière, il a été sociétaire de la Comédie française … Et de nombreux souvenirs de sa vie personnelle. Et comme le musée souhaite vraiment s’ancrer dans le présent, cet été, vous pouvez y faire une malle Escape Game. Tous les principes de déduction, de réflexion. Et vous serez obligés de donner un code à Isabelle pour sortir du musée !

Escape game en préparation - Marignane

La Base des Sports et des Loisirs. C’est un lieu très grand créé ex nihilo (sur un espace à l’abandon sur les remblais du canal du Rove) qui est étonnant : intergénérationnel, gratuit, des jeux pour les enfants (tyrolienne, murs d’escalade, toboggans), un beau lieu de glisse urbaine avec le plus grand bowl d’Europe, très technique qui accueille les amateurs et le professionnels de skate board, trottinettes, bmx… Il y a aussi de beaux sentiers avec des plantes méditerranéennes.

Ce que je trouve absolument génial dans ce lieu, c’est qu’on a créé du paysage. En effet, un point haut a été fat avec un belvédère par rapport aux étangs et au cordon dunaire du Jaï. On a ainsi des vues qui n’existaient pas avant.

La base des sports et des loisirs - Marignane Tourisme

Marignane hors des sentiers battus

Nature intelligente ! La chapelle Notre-Dame de Pitié et le GR®2013 avec une découverte numérique. Complètement inattendue : dans un bel environnement de colline provençale, une petite chapelle, Notre-Dame de Pitié, petit sanctuaire rural, offre des trésors. Elle est située sur un promontoire dit « du Mont-Calvaire » dominant le terroir de Marignane. Un calvaire y porte la date de 1541, un monumental relief de pierre du XVIe siècle constitue l’unique reste d’un chemin de croix témoignant d’un aménagement du site à la Renaissance ou même avant. Due à un architecte-maçon aixois, elle offre de nombreux points communs avec des monuments du pays d’Aix datés des années 1640-1650. Grande sobriété, mallons au sol, boiseries claires, des ex voto touchants du XVIIe au XXe siècle, le tableau du retable de son maître-autel, exécuté à Rome au Palais Farnèse, copie de La Pietà d’Annibal Carrache. Et une équipe de passionnés qui vous accueille : l'association des amis de Marignane et de la Provence qui œuvrent depuis 50 ans à la réhabilitation du lieu. Ouverte chaque premier dimanche après-midi du mois par les bénévoles.

Le plus, c’est la vue depuis la chapelle sur l’aéroport et l’étang de Berre. On peut aussi marcher sur la crête (c’est le GR®2013). Le tronçon sur Marignane fait 16 km. 16 balises à QR-code donnant de nombreuses infos (photos, textes, vidéos…) ont été aménagées.

La vue depuis la chapelle Notre-Dame-de-Pitié sur l’aéroport et l’étang de Berre. - Office de tourisme de Marignane

Le sentier Patafloux Barlatier : Balade très sympa, assez irréelle avec une impression de bout du monde alors qu’on est à deux pas de l’urbain. Paysage très plat et original avec d’un côté les marais, étangs, le canal du Rove et de l’autre côté la chaine de la Nerthe. Deux observatoires sont aménagés pour voir des oiseaux au fil des saisons (on parle de 250 espèces : foulques, flamants, canards colverts, aigrettes garzette, hérons…). Des taureaux paissent paisiblement : on appelle cette zone la Petite Camargue ; 6 kilomètres aller-retour. Il y a une belle pinède vers Châteauneuf-les-Martigues. On peut voir de belles orchidées protégées au printemps. Un topo rando de Provence Tourisme illustre l’itinéraire. Ces zones humides appartiennent aujourd’hui au Conservatoire du littoral et sont gérées par la Métropole. Et chaque premier mercredi du mois, l’Office de Tourisme de Marignane organise des découvertes des différents espaces naturels avec un guide nature scientifique passionnant Jean-François, de la Ville de Marignane.

Le sentier Patafloux Barlatier - Office de tourisme de Marignane

Où prendre LA photo pour avoir plein de cœurs sur Instagram ?

Le spot instagramable par excellence c’est le Jaï : il y a des couchers de soleils magnifiques sur les étangs, que ce soit de Berre ou de Bolmon ! Cygnes ou flamants roses en vedettes ! Et en fin de journée, les voiles multicolores des kitesurfs volant sur le bleu de l’étang sont également un magnifique spectacle. Un follower nous a dit que Marignane était la Miami du sud…. Regardez le mur des visiteurs sur le compte instagram Marignane Tourisme.

La plage du Jaï - F. Ferreira

Textes : Michèle Establier, Office de Tourisme de Marignane.

