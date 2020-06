Destination Provence : Martigues

Martigues, c'est l'Île, au Nord Ferrières, au Sud Jonquières. Mais c'est aussi Carro, La Couronne, la Côte Bleue ! Voilà comment Didier Cerboni, directeur de l'Office de Tourisme de Martigues, aime à définir sa ville :

Station classée de Tourisme, ville d’art et d’histoire, Martigues « la Venise Provençale » est une ville d’eau et de Lumières. Elle jouit d’une situation privilégiée au centre du département, entre les rives de l’Etang de Berre et la Côte Bleue qui offre une succession harmonieuse de criques, plages, et petits ports de pêche comme La Couronne et Carro.