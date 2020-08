Destination Provence : Maussane-les-Alpilles

Les vacances d'été s'achève, l'arrière-saison commence. Les Offices de Tourisme continuent de partager sur France Bleu Provence leurs incontournables, coups de coeur et suggestions en dehors des sentiers battus. Direction le Nord-Ouest des Bouches-du-Rhône à la découverte de Maussane-les-Alpilles.

Voici comment Sylvaine Audouin, directrice de l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles, aime présenter sa commune :

Village provençal au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles avec sa place centrale à l’ombre des platanes centenaires et à la fraicheur de sa fontaine des 4 saisons. Un cadre idéal pour une pause détente et gourmande en terrasse dans l’un des 23 restaurants du village…

Les incontournables de Maussane-les-Alpilles

La découverte du village par l’un des circuits primés dans le cadre de Villes et Villages Fleuris : Curieuse balade ! vous fera découvrir, tel un jeu de piste, les curiosités du village comme les repères altimétriques cachés un peu partout ou la balade Au fil de l’eau qui vous fera découvrir Maussane sous l’angle de l'eau sauvage ou apprivoisée, mais aussi la découverte du vieux Maussane et ses moulins, ou encore la Carte de France, un monument unique, sorte de puzzle géant en pierre en accès libre dans le jardin Agora.

Balade au fil de l'eau - Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles

Les coups de cœur de Sylvaine Audouin

Les cosmétiques à base de feuilles d’oliviers : Une olive en Provence. Des produits naturels fabriqués à Maussane-les-Alpilles, idéal à emporter pour se faire plaisir ou faire plaisir…

L’huile d’olive AOP de la vallée des Baux disponible auprès des commerçants du village ou directement auprès des deux moulins en activités : le Moulin Cornille dans le centre du village ou le moulin du Domaine des Plaines Marguerites en campagne.

Maussane-les-Alpilles hors des sentiers battus

La découverte du ranch Le Petit Roman. Vous avez toujours rêvé de visiter l’Ouest américain et vous trouvez que le billet aller-retour pour les Etats-Unis coûte trop cher ? Pas de soucis, vous avez l’alternative parfaite au Centre équestre Le Petit Roman ! Découvrez le farwest provençal lors de balades à cheval d’une heure ou de plusieurs jours dans le Parc Naturel Régional des Alpilles et initiez-vous au maniement du lasso avec Sébastien, double champion de France et d’Europe de team Roping, sport National directement importé des USA !

Où prendre LA photo pour avoir plein de cœurs sur Instagram ?

La photo à prendre est celle de la fontaine des 4 saisons sur la place Laugier de Monblan, le cœur du village !

La fontaine des Quatre Saisons - Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles

Plus d'informations auprès de l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles.

