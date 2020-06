Destination Provence : Méditerranée Porte des Maures

"Le Var Naturellement mais surtout le Var Autrement !" Telle est la devise de l'Office de Tourisme Méditerranée Porte des Maures entre La Londe-les-Maures, Cuers, Collobrières et Pierrefeu-du-Var. Voici comment Véronique Neyran, directrice de l'Office de Tourisme, aime à définir son territoire :

Face aux Iles de Porquerolles et Port-Cros, (re)découvrez une parenthèse inattendue en littoral varois idéal pour tous ceux qui sont en quête de nature, d’espaces et de liberté… Immersion en pleine nature, authenticité de nos villages, consommer local chez nos producteurs, le tout à taille humaine ! Et une multitude d’activités à partager en famille et entre amis !

Quelques incontournables pour se ressourcer et partager des moments en famille ou entre amis !

Partagez une balade, baignade, pique-nique sur notre sentier de littoral : plages, vignes et collines de la plage de l’Argentière jusqu’au Fort de Brégançon. Quelques photos exceptionnelles en perspective. Les jours sont longs : profitez de la plage désertée en fin de journée pour une dégustation inoubliable autour d’un petit rosé local !

La Londe-les-Maures : Plage de l'Argentière © Radio France - Cédric Frémi

Commencez une de vos journées « à la fraiche » par une échappée verte dans le Massif des Maures en montant au Dolmen de Gaoutabry qui offre un très beau point de vue panoramique à 360°.

Passez une journée exceptionnelle à Porquerolles ou à Port-Cros : profitez du parking gratuit et d’une traversée commentée en partant du Port Miramar à La Londe.

Port Miramar à La Londe-les-Maures © Radio France - Cédric Frémi

Jouez en équipe, entre amis, à l’escape game Break the game à Cuers en braquant la banque ! Une super énigme à résoudre !

Amoureux de jardin, rendez-vous au Jardin de la Gravière à Pierrefeu pour retrouver tranquillité, sérénité et fraicheur dans un décor plutôt exotique autour de deux petits étangs.

Retrouvez une multitude d’idées de loisirs dans la brochure « Amusez-vous » réservables sur un simple coup de fil à l’office de tourisme !

Le Coup de cœur de l'Office de Tourisme Méditerranée Porte des Maures

Le marché bio de Pierrefeu-du-Var ! Idéal pour consommer local et vivre un vrai moment de convivialité ! Tous les mercredis à partir de 17h, vous rencontrerez des producteurs, découvrirez des artisans et partagerez une bière bien fraiche sur fond musical …

En dehors des sentiers battus

Une petite excursion en kayak de mer ou paddle, le matin, le long du littoral sauvage en partant de la plage de l’Argentière, le long de la plage du Pellegrin avec petit déjeuner en « beachant » sur la plage de Léoube…

Une balade à vélo électrique au cœur des vignes avec pique-nique au cœur du domaine de Figuière

Une balade à cheval en soirée avec dégustation de rosé les pieds dans l’eau.

A faire en famille

Avec des petits, une visite au jardin zoologique tropical à La Londe-les-Maures ! Rencontre avec des oiseaux exceptionnels, des suricates, des lémuriens, dans un espace où la sensibilisation à la protection de l’environnement et à la fragilité de son équilibre est essentielle.

Avec des plus grands, une sortie en famille en gyropode, balade ludique et originale accompagnée sur les sentiers de La-Londe-les-Maures. Une sensation de liberté, un plaisir de rouler avec facilité et sécurité.

Les villages de Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures

Lovée entre ses collines parées de vignobles, face aux îles de Porquerolles et Port-Cros, La Londe-les-Maures vous offre le parfait équilibre entre terre et mer : randonner le long de nos plages de sable ou dans le massif des Maures ; déguster nos productions locales de qualité ; partager des moments de détente dans un environnement naturel préservé et authentique, cultiver le temps et l’art de vivre...

Collobrières

Blotti dans une courbe de sa rivière, le « Réal Collobrier », Collobrières est un village de caractère. Il a su préserver son patrimoine architectural et son authenticité : ruelles caladées, édifices religieux, monuments historiques, fontaines… Vous pouvez profiter de son histoire en venant de l’Est et des routes touristiques du massif des Maures. Elles serpentent sous les châtaigniers et les chênes-lièges.

Pierrefeu-du-Var

Aux portes du massif des Maures, adossé à un piton rocheux, ce pittoresque village provençal a élu domicile. Au hasard des vieilles rues étroites, les rives verdoyantes du Réal Martin jouent avec la lumière. Plus loin, ses vignobles ont coloré la plaine. La particularité de son terroir et la générosité des hommes qui le travaille produisent des vins remarquables. Ils sont reconnus par l’appellation « Pierrefeu » au sein de l’AOC Côtes de Provence. Les Maures sont un décor naturel magnifique. Il est logique que de nombreuses randonnées vous invitent alors à sillonner ce paysage exceptionnel.

Cuers

Entre vignobles et collines, tel est le charme d’un des plus vieux village provençal. Le Vieux Cuers a modelé son histoire pour vous offrir un présent : ruelles moyenâgeuses et tortueuses bordées de belles maisons des siècles passés. Elles se dévoilent peu à peu pour finir par escalader la colline… Autre empreinte du passé, la commune possède de multiples fontaines et lavoirs. Elle offre également un magnifique point de vue depuis la chapelle Notre-Dame de Santé, départ de circuits de randonnées.

Cuers © Radio France - Cédric Frémi

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme Méditerranée Porte des Maures.

Ecoutez "Destination Provence" tous les jours sur France Bleu Provence à 16h15, 17h15 et 18h15.