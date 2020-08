Destination Provence : Miramas

Voici comment Karine Rouvière, directrice de l'Office de Tourisme, et Christiane Leyder, élue au tourisme, aiment décrire Miramas à leurs visiteurs :

L'effet Wahou : "Je ne m'y attendais pas" ! La destination inattendue, étonnante au cœur de la Provence. La découverte de l'été alliant dynamisme, patrimoine, panoramas, art de vivre. Miramas mérite le détour pour ses pépites patrimoniales et de plein nature offrant de multiples activités : shopping au village des marques MacArthurGlen, golf, équitation, paddle, voile, randonnées… Une ville qui répond aux envies culturelles, sportives, gustatives et douceur de vivre.

Les incontournables de Miramas

Miramas-le-Vieux, village provençal sur son piton rocheux, domine la côte sauvage de l'étang de Berre avec la Porte Notre-Dame, les vestiges du Château, l'église, la chapelle et les ruelles pleines de charme (flâner, découvrir la galerie du village - expo photo et déco à partir d'objets recyclés - restaurants/glaciers reconnus). Les visiteurs peuvent approfondir les connaissances ou découvrir l'histoire via l'application nomade "Sur les chemins de Miramas" avec ses parcours touristiques, sportifs et le jeu de piste (approche ludique) et ses 13 points d'intérêts (QR code à flasher sur les façades du village).

Miramas une ville où l'on se bouge, où l'on respire : des loisirs de pleine nature avec entre autres 7 sentiers de randonnées balisés, la campagne est belle et diversifiée.

La visite et dégustation au Domaine viticole de Lunard, véritable carte postale de notre terroir. Vins 3 couleurs et chambre d'hôtes.

Les coups de coeur de Karine Rouvière et Christiane Leyder

La balade au Parc de la Poudrerie - GRATUIT - jusqu'à la fin du mois du lundi au vendredi de 7h à 12h. Lieu pour les familles, havre de la biodiversité (150 espèces d'oiseaux et 600 espèces végétales (atypiques comme un séquoia, cyprès chauves…) et observations à partir de la vigie avec une simple paire de jumelles.

Un café en terrasse lors du marché du jeudi matin, Place de l'église, lieu d'échanges et de découvertes des produits locaux avec la présence de nos producteurs qui aiment partager leur savoir faire et passion (Famille Chiron pour les confitures et huile d'olives, Délicieusement Bio pour ses pains bio aux farines anciennes).

Miramas hors des sentiers battus

Pour découvrir l'étang autrement : une sortie dynamique en goélette privatisée sur l'étang de Berre avec le Club Nautique de Miramas. Initiation aux rudiments de la navigation, pause baignade et pique nique. Belle étendue d'eau propice aux activités nautiques pour les sportifs ou curieux : pratique du paddle, planche à voile, catamaran, dériveur. Initiation ou perfectionnement.

Une balade à cheval avec le centre équestre le Mas de Combe en plein cœur de la garrigue, des balades pour tous.

Où prendre la plus belle photo pour avoir plein de coeurs sur Instagram ?

A partir de la table d'orientation située à Miramas-le-Vieux au bout de la rue Mistral qui offre un panorama magnifique. Y attendre le coucher du soleil pour des nuances encore plus magiques et romantiques.

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Miramas.

