Destination Provence : Ollioules, dans l’intimité d’un village provençal

"Ville et Métiers d’Art" et "Plus beaux détours de France", Ollioules, petit village provençal, est construit au pied du château : ruelles étroites, façades médiévales et renaissances, porches, arcades, fontaines, église romane du XIIème siècle, ateliers d’art...

La Maison du Patrimoine : Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain

Située dans un hôtel particulier du 17ème siècle, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1998, la Maison du Patrimoine de la Métropole Toulon Provence Méditerranée – Centre d’Interprétation du Patrimoine métropolitain est un lieu permettant de retracer de manière innovante l’histoire du patrimoine de la Métropole et de découvrir ses richesses ainsi que ses personnages illustres, au fil de ses sept salles. Elle comporte de rares décors en gypserie maniéristes, de grandes voûtes d’arrêtes d’époque Renaissance entièrement restaurées, mais la pièce maîtresse du décor est son remarquable escalier à balustres orné d’un décor aux gypseries étonnant.

Son originalité : un parcours et des aménagements muséographiques immersifs et un fabuleux voyage dans le temps raconté sur les murs et les plafonds à l'aide d'un dispositif visuel et sonore donnant la part belle à l'architecture, aux paysages, aux scènes de batailles…

Des visites guidées d'Ollioules

Des visites guidées thématiques (Martin Grange – 04 34 07 02 21) sont proposées dans le coeur historique avec visite d’une fabrique artisanale de nougat, dégustation et la possibilité de participer à des ateliers de fabrication de nougat pour passer derrière les fourneaux. Des visites sont aussi possibles le long du Canal des Arrosants (canal des moulins, des fontaines et des jardins) avec dégustation de produits du terroir (vin et biscuits artisanaux), et dans les ateliers d’art : vitrailliste, créchiste, céramiste…

Quant aux enfants, ils pourront participer aux visites guidées scientifiques de Marie Couzinet (06 26 73 96 36) : dans la peau d’un herboriste, d’un pirate, d’un explorateur, d’un homme préhistorique, d’une sorcière ou d’un alchimiste.

Plus de détails dans le guide « Amusez-vous » et sur le site internet de l'Office de Tourisme Ouest-Var.

