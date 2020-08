Destination Provence : Orcières

Saviez-vous que le Drac - qui se jette à Grenoble - prend sa source au coeur du Massif des Ecrins et des Hautes-Alpes ? Deux Drac se rejoignent quelques kilomètres après leur source : le Drac Blanc de Champoléon et le Drac Noir d'Orcières. Visitons justement Orcières avec l'Office de Tourisme.

Voici comment Mathilde Diaz de l'Office de Tourisme aime décrire Orcières :

Orcières est située aux portes du Parc national des Écrins, l’un des plus vastes et des plus sauvages parcs français. Les 250 km de sentiers balisés du Haut-Champsaur réservent de nombreuses surprises : cascades, lacs, chalets d’alpage, refuges de montagne... Parmi ce panel, Orcières offre de nombreux choix de balades familiales incontournables.

Les incontournables d'Orcières

La balade des 6 Lacs : une belle randonnée familiale sillonnant les grands espaces, les plateaux, et les nombreux lacs naturels d’altitude. L’itinéraire classique débute depuis le sommet de la station pour découvrir les 6 lacs d’altitude à travers un sentier spécifique, à la descente exclusivement. Plusieurs variantes sont possibles afin de satisfaire les randonneurs de tous niveaux. Le tracé a été entièrement réaménagé à l’automne 2019 pour offrir une meilleure accessibilité (Durée : 3h ; Dénivelé : - 800 m ; Distance : 10 km).

Le Lac des Sirènes, Orcières-Merlette © Radio France - Cédric Frémi

La cascade du Saut du Laïre : une balade incontournable au coeur du Parc national des Ecrins, avec ses cascades, marmottes, parterres de fleurs... Au départ du village de Prapic, un village de caractère connu également pour son patrimoine et sa gastronomie. (3h aller-retour)

Le Saut du Laire, Orcières-Merlette © Radio France - Cédric Frémi

Les coups de coeur de l'Office de Tourisme d'Orcières Merlette

Le Ruisseling : les pieds dans l’eau au fil de la rivière… Le concept ? Remonter un charmant torrent, en marchant dans l’eau, à la découverte de cet univers extraordinaire, tout en jouant avec l’équilibre au fil du courant et des petites cascades… Balade « ludaquatique » (prévoir serviette et seconde paire de chaussures !) pour marcheurs dégourdis (à partir de 7 ans). Les jeudi après-midi 14h - 16h30. Tarifs : ad. 19,50 € / enf. 15,50€ / - 30% à partir du 2ème enfant. Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20

Rando ruisseling - Emma Vuylsteker

La rando "Marmottes" en soirée : une balade familiale au coeur du Parc des Écrins, à la rencontre des marmottes. L’accompagnateur en montagne partage avec le groupe tous les secrets de ces sympathiques mammifères. La balade est accompagnée et agrémentée d’une dégustation de produits régionaux. Les lundis et vendredi de 18h - 20h30. Tarifs : ad. 23 €, enf. 18 € (à partir de 3 ans). Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20

Hors des sentiers battus

La source de Rouannette : une balade pour partir à la découverte du vallon de Rouannette, au pied de la Grande Autane et de l’Aiguille d’Orcières. Un sentier progressant dans une forêt de mélèzes, pour une ambiance fraîche et bucolique (2h30 aller-retour).

Le Roc d’Alibrandes : panoramas époustouflants et balade aérienne en surplomb de la vallée de Champoléon, depuis le sommet du Drouvet (2635 m). Vue à 360° sur le Champsaur et le massif des Écrins (7.8 km, -800 m D-, 2h30).

Où faire LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Au sommet du Drouvet (2635m), la vue est imprenable sur le massif des Écrins et le Sirac au nord, la vallée de Méollion, le Vieux Chaillol et la montagne de Céüse à l’ouest ou encore la Grande Autane, le Garabrut et le Mourre Froid au Sud. Un instant photo permet d’immortaliser le moment grâce à la borne à selfie installée à cet effet au sommet.

La borne à selfie du Drouvet © Radio France - Cédric Frémi

A ne pas manquer ce week-end du 1er et 2 août

Les Trails des Lacs : plus de 600 coureurs (répartis sur 3 trails, 1 KV). Les participants auront la chance de découvrir la plupart des itinéraires de randonnée d'Orcières à cette occasion.

Les Trails des Lacs d'Orcières - Gilles Baron

L'Office de Tourisme d'Orcières Merlette 1850 © Radio France - Cédric Frémi

