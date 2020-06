Les Offices de Tourisme du Sud vous livrent leurs coups de coeur et incontournables de leur territoire. "Destination Provence" vous emmène dans le Pays de Forcalquier - Montagne de Lure (Alpes-de-Haute-Provence).

Destination Provence : Pays de Forcalquier et Montagne de Lure

Le Pays de Forcalquier - Montagne de Lure est composé bien sûr de Forcalquier, mais aussi de Cruis, Fontienne, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Revest-Saint-Martin, Saint-Étienne-les-Orgues et Sigonce, toutes membres de la Communauté de Communes, sans oublier les villages voisins de Banon, Mane, Saint-Michel-l’Observatoire, Dauphin, Saint-Maime, Simiane-la-Rotonde, Reillanne, Saumane, L’Hospitalet, ou encore Revest-des-Brousses. Pour Dominique Pascal Lagenèbre du Pôle édition-communication et guide de pays à l'Office de Tourisme Intercommunal, il s'agit-là...

Un pays fait de métissage social et culturel, de paysages contrastés et exceptionnels. Les différences ne s’opposent pas mais se complètent et en font la richesse.

Les incontournables du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

La vieille ville de Forcalquier pour son ambiance et son marché du lundi, son patrimoine et son histoire. Visite de la ville proposée par l’office de tourisme tous les mardis à 9h30 en juillet et août.

Le site des Mourres pour cet espace insolite, désertique et magique.

Les Mourres - Anaïs Joly

La Montagne de Lure, célébrée par Giono, petite sœur du Ventoux et vigie du pays de Forcalquier, pour sa nature encore sauvage, ses sentiers de randonnées et la chapelle Notre-Dame de Lure pour une halte fraicheur et une pause pique-nique.

Saint-Michel-l’Observatoire, dans le ciel pur de haute Provence, pour découvrir les astres lors de soirées découvertes avec télescopes.

Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence) et son centre astronomique © Radio France - Cédric Frémi

Les coups de coeur de l'Office de Tourisme du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

Le Musée Artemisia de Forcalquier consacré aux plantes aromatiques et médicinales (et ses ateliers) et « Les sentiers des cueilleurs » à Saint-Etienne-les-Orgues et Lure pour découvrir ces précieux trésors parfumés qui ont fait la renommée du territoire.

« S’envoyer en l’air » avec France Montgolfières, un voyage matinal et sensationnel dans le ciel azuréen pour voir de plus haut les champs de lavande et les villages perchés (Billetterie à l’office de tourisme).

Déjeuner dans un bistrot de pays pour déguster une cuisine familiale, locale et savoureuse à Lurs, Pierrerue, Cruis, Niozelles et Vachères.

Hors des sentiers battus : les secrets du Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Culture : « Le chemin des écritures » à Lurs pour un voyage initiatique à travers les écritures du monde entier Patrimoine.

Chemin des Ecritures à Lurs - Dominique Lagenebre

Le prieuré de Ganagobie pour une pause contemplative… et un paysage grandiose, propice à la rêverie et à la randonnée autour du plateau.

Senteurs : la fabrication de savons au lait d’ânesse et la culture du safran chez Safr’âne à Forcalquier.

Renseignements : Office de tourisme de Forcalquier 04 92 75 10 02 – Consultez aussi Le Petit Colporteur, l'agenda mensuel des animations.

Ecoutez "Destination Provence" sur France Bleu Provence du lundi au dimanche à 16h15, 17h15 et 18h15.