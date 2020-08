Destination Provence : Pays des Ecrins

Vallouise-Pelvoux, Saint-Martin-de-Queyrières, Les Vigneaux, L’Argentière-la-Bessée, La Roche-de-Rame, Champcella, Fressinières et Puy-Saint-Vincent constituent le Pays des Ecrins, à mi-chemin entre Briançon et Serre-Ponçon, dans le Nord-Est des Hautes-Alpes.

Voici comment Bettina Matias, directrice de l'Office de Tourisme Pays des Ecrins, aime décrire la destination :

Territoire de montagne par excellence, de la Durance aux Écrins, le Pays des Écrins est un extraordinaire espace de liberté, de découverte, de sports et de loisirs, un site privilégié aux portes du Parc national des Écrins.

Les incontournables du Pays des Ecrins (1 minute)

La mine d'argent du Fournel - Principal gisement de plomb argentifère des Alpes du Sud, le filon du Fournel est à l’origine du nom de l’Argentière. Exploitée dès le Moyen-Âge, la Mine de l’Argentière devient l’un des plus importants centres d’extraction du XIXème siècle. Lors d’une visite, on y découvre des galeries de recherches percées à l’explosif, la salle des machines ou encore les salles voûtées creusées à l’époque médiévale à l’aide du feu. Accompagnés d’un guide, il est possible de parcourir 20 km de galeries souterraines existantes et ainsi de vivre une fabuleuse aventure dans les pas des mineurs d’antan.

Le hameau de Dormillouse (commune de Freissinières) - Unique village habité à l’année situé au coeur du Parc national des Écrins, Dormillouse surprend par la beauté de son panorama, l’histoire que racontent ses maisons anciennes en pierres apparentes et l’apaisement que procurent ses grands espaces, inondés d’une flore rare, aux mille couleurs. Accessible après une marche d’approche de 45 minutes, sur des petits sentiers bien entretenus et parfaitement aménagés, il n’est pas rare de rencontrer un troupeau de moutons et son berger.

La Vallée du Fournel, préservée quasi secrète, offre à l’orée du Parc national des Écrins, une biodiversité étonnante. L’été, les prairies de cette vallée sauvage se couvrent du bleu profond des "Reines des Alpes", plus communément appelées "Chardons Bleus". La Réserve biologique des Deslioures, plus grand site européen de reines des Alpes, permet de découvrir cette plante rare et protégée, ainsi que toute la richesse botanique et faunistique de cette vallée, qui est aussi le point de départ de superbes randonnées.

Le Pré de Madame Carle - Ancienne plaine fertile au fond de la vallée de la Vallouise, le Pré de Madame Carle est un bijou naturel au coeur du Parc national des Écrins. Au pied du Glacier Blanc et du Glacier Noir, ce site protégé est le point de départ de randonnées mémorables en montagne.

Les coups de coeur de Bettina Matias

Nouveau ! L'événement estival du Pays des Écrins : La Forêt Lumineuse. Forêt, torrent et cascade illuminés au rythme des sons : une expérience sensorielle inédite, au coeur de la nature... 24 000 leds interagissent au son pour illuminer cascade et torrent avec des fleurs lumineuses aquatiques et des lianes multicolores résistantes à l’eau couvrant parois et parcourant les arbres environnants. L’animation s’appuie sur des ondulations lumineuses basées sur la captation des sons ambiants, musique et voix à l’aide de microphones. Elle est couplée avec d’autres intervenants artistiques, comme des conteurs ou musiciens, permettant d’animer ce parcours nocturne original qui dure une heure. Le spectateur assiste ainsi à un phénomène visuel de propagation du son, tout en personnalisant son expérience sensorielle en choisissant par exemple un morceau de musique de son choix pour interagir avec l’environnement naturel et lumineux. Un partenariat Office de Tourisme du Pays des Écrins / Entreprise « Rêve technologie ». Accès tous les jeudis soirs de 21h à 23h. Départ du pont Gérandoine à Vallouise.

Le Tour du Pays des Écrins mène à la découverte de vallées aux caractères pluriels surplombées de sommets mythiques. On traverse des villages et hameaux riches en patrimoine pour découvrir les différentes facettes de la vie montagnarde, d’autrefois jusqu’à nos jours. En balcon, en alpage, sur des cols perchés, ou au coeur des villages, cette itinérance variée et accessible ne laisse pas indifférent. Un tour à géométrie variable, déclinable de 3 à 7 jours.

Le Pays des Ecrins hors des sentiers battus

Lucas Bessy est guide de sylvothérapie. Il propose des bains de forêts dans les vallées du Pays des Écrins. Aux origines japonaises, un bain de forêt (Shinrin-Yoku) se déroule sur une courte distance, moins d’un kilomètre pour une durée de 3 heures, en privilégiant les terrains faciles et plats. Il se pratique en groupe suivant des invitations sensorielles (5 sens) proposées par le guide de manière à faire interagir les pratiquants avec le milieu naturel. Quelques exemples d’invitations : s’allonger et observer le passage des nuages, écouter la forêt, explorer l’environnement avec le sens de l'odorat... Un bain de forêt peut se vivre de jour comme de nuit, sous le Soleil, la Lune, la neige et la pluie !

La marche sur glacier est une expérience à vivre incroyable et pourtant si facilement accessible, 100% nature au coeur du Parc national des Écrins : le tintement des crampons sur la glace, les multiples nuances de bleu-blanc-gris de la neige, la beauté des crevasses, l'effet "Whaouh" de la vue sur le glacier...

Où prendre LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram

Le Glacier Blanc, le plus long glacier du massif des Écrins qui commence à se former dans les pentes nord de la Barre des Écrins.

Le lac de l'Eychauda : ce lac aux eaux laiteuses, dit "polaire", est alimenté par les eaux de fonte du glacier Séguret Foran et parfois émaillé d'icebergs jusqu’au mois d'août.

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme Pays des Ecrins à L'Argentière-la-Bessée, Vallouise, Ailefroide et Puy-Saint-Vincent.

Textes : Cynthia Rezgui.

