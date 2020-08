Destination Provence : Saint-Chamas

Située entre Miramas et Berre-l'Etang, Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) abrite un patrimoine remarquable : le Pont Flavien de l'époque romaine, des habitats troglodytes, un viaduc ferroviaire tout en courbe, le pont de l'horloge, une ancienne poudrerie royale et bien d'autres trésors.

Voici comment Gérard Albert, président de l'Office de tourisme de Saint-Chamas, aime décrire sa commune :

Saint-Chamas est un ancien petit village de pêcheurs provençal situé au bord Nord-Ouest de l’Etang de Berre qui a connu depuis l’Antiquité de grands bouleversements dans son histoire

Les incontournables de Saint-Chamas

La spécificité de Saint-Chamas est que ce village était divisé en deux par une colline, la falaise du Baou jusqu’à la fin du 19èmme siècle simplement relié par un tunnel entre les deux quartiers : le Pertuis coté Etang et le Delà coté Est.

Mais la singularité de ce village est ce qu’il a connu durant des siècles :

- le passage des romains qui ont construit le Pont Flavien (fin du dernier siècle avant JC) au-dessus de la Touloubre et qui va devenir la principale voie romaine entre Marseille et Arles,

- au Moyen-Age : construction du village fortifié sur la colline du Baou pour se protéger des invasions et épidémies. Il en reste seulement le Portail du Fort. Dès cette époque Saint-Chamas, par son accès direct par voie maritime vers Port-de-Bouc, devient petit à petit un important marché d’épices et produits d’orient.

- la période de la Royauté Louis XIV, avec la construction de la Poudrerie en 1690 qui deviendra la plus importante de France. Les besoins en poudre ne vont cesser d’augmenter avec les guerres successives et les besoins des travaux publics. Le parc de la poudrerie va atteindre 130 ha et employer jusqu’à 7800 ouvriers en 1917 pour une production de 60000 tonnes,

- le port de pêche construit à partir de 1775 va permettre de développer l’activité commerciale du pays salonais (huiles et plus...) et le transport de la poudre vers la Méditerranée,

- l’effondrement du tunnel qui reliait les deux quartiers avec malheureusement le décès d’un habitant va permettre la construction du Pont de l’Horloge qui va ouvrir le village à tous les habitants en reliant les deux quartiers et en faire un vrai village uni.

Saint-Chamas hors des sentiers battus

L’exceptionnel habitat troglodytique sur la Falaise du Baou, grottes creusées en majorité par l’homme dans le safre tendre et friable. D’un côté, vers le delà des habitations, des entrepôts pour les denrées, caves et granges et même des moulins et de l’autre côté un magnifique balcon avec une vue panoramique sur l’Etang. Un vrai bonheur !

La grotte située sous le Pont de l’horloge dans le cœur du village a servi de salle de réunions, de cinéma, de salle de concert, de salle d’expositions et de fameux bals mais aussi d’abri pendant la guerre.

Où prendre la plus belle photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Le point parfait est le Pont de l’Horloge. On y accède par la montée des Pénitents. En le traversant, on va trouver une table d’orientation. On peut voir et photographier vers l’Est le quartier du Delà avec vue sur le Pont Flavien et l'arriere-pays salonais, vers l’Ouest le Parc de la Poudrerie, vue panoramique sur le Pertuis, le port de Pêche, le port de plaisance et l’Etang.

Textes : Gérard Albert, président de l'Office de Tourisme de Saint-Chamas.

