Destination Provence : Saint-Rémy-de-Provence

Située au Nord-Ouest des Bouches-du-Rhône au coeur des Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence, quasiment 10000 habitants est, pour Clara Autillo en charge de la promotion à l'Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence :

une petite ville typique et authentique de Provence où le soleil brille plus de 300 jours par an.