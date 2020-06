France Bleu Provence soutient le tourisme régional, parce qu'"On a tous besoin du Sud" et que vos vacances d'été sont quelque peu bousculées. Pour ce nouveau "Destination Provence", Sainte-Maxime (Var) est à l'honneur.

Située dans le Golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, 14000 habitants, est pour Sandrine Nguyen Falduto, responsable communication à l'Office de Tourisme :

Un havre de quiétude entre Provence et Côte d’Azur, des rencontres, des émotions, des sensations, des saveurs, des parfums, des découvertes, et de l’authenticité… Une ville à vivre intensément toute l’année.

Les incontournables de Sainte-Maxime

Sainte-Maxime est un petit paradis pour les activités nautiques, il y en a pour tous les goûts et tous les styles notamment sur la plage de la Nartelle.

Incontestablement une balade dans le centre ancien piétonnier avec ses ruelles pavées et ses maisons provençales aux vieilles tuiles.

Les coups de cœur de l'Office de Tourisme de Sainte-Maxime

Contempler, les pieds dans l’eau, un lever de soleil à la Pointe des Sardinaux, presqu’île naturelle et sauvage.

Une escapade gourmande au marché couvert pour découvrir une nouvelle palette de saveurs ou aller à la rencontre des artisans dans une ambiance survoltée mais toujours conviviale.

Ou profiter des terrasses des cafés ou restaurants en front de mer ou sur les places de la ville en fin de journée.

Hors des sentiers battus : les suggestions de l'Office de Tourisme de Sainte-Maxime

Découvrir les producteurs locaux, ou parcourir, équipée de palmes, masque et tuba, le sentier sous-marin à la découverte de la faune et la flore méditerranéennes uniques comme les herbiers de posidonie.

Les activités à faire en famille à Sainte-Maxime

Station familiale, Sainte-Maxime a toujours accordé une attention particulière aux familles. Depuis 2010, ses engagements sont récompensés par l’obtention du label national Famille Plus. Les activités sont infinies : entre la chasse au trésor, le parcours accrobranche, les balades nature, du plus petit au plus grand. La brochure « Nos vacances en famille » disponible au bureau d’accueil présente toutes les expériences à vivre en famille autour des prestataires engagés.

L'endroit où faire la plus belle photo de Sainte-Maxime

Devant le "hashtag" saintemaxime, sur la plage animée du centre-ville, à l’heure du coucher de soleil. La lumière et les couleurs sont surprenantes.

Merci à Sandrine Nguyen Falduto pour cette sélection qui vous donnera envie de réinventer votre été à Sainte-Maxime.

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de Sainte-Maxime.

