Destination Provence : Sisteron Buëch

Et si vous passiez vos vacances d'été dans les Alpes du Sud ? Le vaste territoire de Sisteron Buëch est à cheval sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes et vous émerveillera par sa nature intacte et ses villages authentiques. Visite guidée avec l'Office de Tourisme.

Sisteron, Laragne-Montéglin, Garde-Colombe, Orpierre, Serres, Rosans ou encore Ribiers constituent le très vaste territoire "Sisteron Buëch". Pour Chantal Martin, directrice de l'Office de Tourisme, le territoire Sisteron Buëch est...

The place to be pour un bon bol d'air pur au soleil dans de grands espaces naturels préservés, Venez vous ressourcer en Sisteron Buëch. La nature nous l'avons gardée telle que vous l'avez rêvée au coeur du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales et du Géoparc de Haute Provence !

Quelques incontournables de Sisteron Buëch

La visite de la vieille ville de Sisteron et sa Citadelle

Orpierre, le village qui grimpe !

Les deux Petites Cités de Caractère©, Garde-Colombe et Serres, les seules de la région Sud et on en est fier !

Le Prieuré de Saint-André de Rosans

Faire le tour des Baronnies du Buëch à pied

Un coup de coeur de l'Office de Tourisme Sisteron Buëch

Le grand marché provençal de Laragne ! On y retrouve les bons produits locaux issus des savoir-faire du terroir en circuit court ainsi que l'artisanat local.

Hors des sentiers battus

Un baptème en parapente depuis le site d'envol international de Laragne Chabre

Une activité à faire en famille

La visite du Parc animalier de la Vallée Sauvage à Saint-Geniez et nos visites de fermes

Le meilleur spot pour faire LA photo

Le rocher de la Baume pour faire une photo de la Citadelle de Sisteron

Mais aussi le pont roman de la Méouge pour la photo de la cascade et en se retournant

Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme Sisteron Buëch.

