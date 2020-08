Destination Provence spéciale tourisme industriel : L'Occitane à Manosque

3000 points de vente de 90 pays, plus de 800 employés, 48 000 m² de surface pour son usine de Manosque où sont fabriqués 12000 tonnes de cosmétiques chaque année et 5 millions d’unités conditionnées par mois : L’Occitane est LA « success story » des Alpes-de-Haute-Provence depuis 1976.

L'usine et le magasin de L'Occitane en Provence se visitent à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)

Membre du réseau "Entreprise et découverte", L'Occitane ouvre ses portes au public lors de visites guidées de son site de production de Manosque. Parfums, soins du visage, soins des cheveux, produits pour le corps et le bain y sont conçus et fabriqués avant d'être distribués dans le monde entier.

Le conditionnement au coeur de la visite du site de production de L'Occitane à Manosque - Sonia Schlaeintzauer

En vous inscrivant à l'une des nombreuses visites guidées quotidiennes et gratuites, vous saurez tout sur les processus de fabrication et découvrirez les laboratoires, l'atelier de production, comment sont conditionnés les produits. Un parcours passionnant, ponctué d’animations sensorielles.

Lors de la visite guidée du site de production de L'Occitane à Manosque, le public en apprendra davantage sur le conditionnement - Sonia Schlaeintzauer

Les visites guidées, d'une durée d'une heure, ont lieu 7 jours sur 7 d'avril à octobre, et du lundi au samedi le reste de l'année, à l'usine de Manosque le long de l'A51, chemin Saint-Maurice.

L'usine et le magasin de L'Occitane en Provence se visitent à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

