Destination Provence spéciale tourisme industriel : Marius Fabre à Salon-de-Provence

1000 tonnes de savon sont produites chaque année au sein de 9 chaudrons, grâce au savoir-faire de 2 maîtres savonniers et 15 ouvriers. 14 jours sont nécessaires à son élaboration, basée sur l'utilisation exclusive d'huiles végétales dont l'huile d'olive, dans le respect des règles de fabrication fixées par Louis XIV.

La visite guidée de la savonnerie est gratuite sur réservation

Une fois la porte des ateliers poussée, les yeux sont tournés vers les immenses chaudrons. En assistant au travail du maître savonnier, les visiteurs découvrent les étapes de la fabrication du savon de Marseille de salle en salle... et pour les plus chanceux, assistent à une coulée de savon dans les mises. Tous les sens sont mobilisés : sentir l'huile d'olive, écouter le bruit des machines et la frappe des tampons, voir le bouillonnement de la pâte de savon... Suite à l’installation du nouveau chaudron, la savonnerie a inauguré son nouveau parcours de visite en juin 2019.

Horaires de visites :

• Pendant l’été et les vacances scolaires : visite du lundi au vendredi toute la journée à 10h30 et à 14h30.

• Toute l’année : visite le mardi et le jeudi matin à 10h30 et le mercredi à 14h30.

Réservation obligatoire.

Visite guidée de la Savonnerie Marius Fabre - Chalendon

Le musée du savon de Marseille Marius Fabre

Au cœur d’une ancienne salle de séchage, le musée déroule les étapes et les secrets d’une fabrication artisanale. Y sont exposés des outils, des estampilles, des tampons en bois gravé, les premières mouleuses à savon, d’anciens emballages, des pochoirs pour caisses d’expédition, des planches à laver... Tout un patrimoine familial réuni au sein d’un musée gratuit, ouvert à tous aux horaires d’ouverture de la boutique dans l’enceinte de la Savonnerie.

• Hiver - Du 1er octobre au 31 mars : Du lundi au samedi : 9h30-12h / 14h-18h00

• Été - Du 1er avril au 30 septembre : Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h00

L'un des chaudrons de la Savonnerie Marius Fabre - MF

Adresse de la savonnerie : 148, avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence.

Réservation et port du masque obligatoires.

