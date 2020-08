Destination Provence spéciale tourisme industriel : Quai Sud se visite à Signes

Epices, sucres de canne, sels, cacaos, thés, cafés : toutes ces matières premières provenant du monde entier son rigoureusement sélectionnées puis mélangées dans le laboratoire de Signes, là où les créations de Quai Sud sont imaginées. Préparations pour gâteaux, boissons chaudes, cocktails, sels du monde… le tout conditionné avec des matériaux recyclables, recyclés, réutilisables et écologiques.

Karel Weller est l’invitée de « Destination Provence » sur France Bleu Provence ce mercredi à 17h15. L’occasion d’en savoir plus sur cette PME varoise de 50 personnes, l’origine des matières premières et la conception de la gamme de Quai Sud et surtout sur le tourisme d’industrie et le tourisme de « savoir-faire » très en vogue.

Quai Sud se visite à Signes

Visite gratuite des ateliers et du laboratoire d’une durée de 40 minutes du lundi au jeudi sur réservation au 04 94 03 03 57 ou boutique@quaisud.fr.

Adresse : Zone d'Entreprises de Signes, Avenue de Madrid, 83870 Signes.

Ecoutez "Destination Provence" tous les jours de l'été 2020 sur France Bleu Provence à 16h15, 17h15 et 18h15.

Et retrouvez toutes nos destinations ici.