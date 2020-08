Destination Provence : Toulon gourmand

L’Association des Guides Sud Provence rassemble des guides touristiques toutes et tous titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier. Cette dernière est délivrée par le Ministère de la Culture après des études universitaires. L’Association s’est constituée pour défendre la carte de guide-conférencier souvent mise à mal par des guides autoproclamés qui conduisent des groupes sans agrément administratif, ni assurance professionnelle. Dans le cadre de ses activités, l’Association a développé une plateforme de réservation de visites guidées en ligne « Guides-provence.com » : les Guides Sud Provence proposent 32 villes et villages à découvrir dans notre région, sur un périmètre qui va de Nice à Nîmes en passant par Toulon, Marseille, Aix-en-Provence et Avignon. Les Guides Sud Provence se sont spécialisées sur un créneau qui est celui de la balade gourmande qui allie commentaires historiques et dégustation, comme à Bandol, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Cannes et Nice.

Les visites guidées sont réservables et payables en ligne via Carte Bancaire, PayPal ou virement. Aucune commission n’est prélevée sur le guide à la différence de certaines plateformes commerciales (comme AirbNb ou Trip Advisor). Ce qui permet aux Guides Sud Provence d’offrir des visites avec un excellent rapport qualité/prix au visiteur. Les Guides Sud Provence fonctionnent avec un calendrier très ouvert qui leur permet de répondre à des réservations de dernière minute.

Le Toulon de Cecyl Tarlier : la Balade Gourmande entre Histoire contemporaine et gourmandises

La visite de Toulon propose des commentaires historiques sur la Haute Ville (XIX° et XX° siècle) et des haltes gourmandes pour découvrir des spécialités typiquement toulonnaises, comme la cade, le pointu et le ker-moco. A l’issue de la balade, le visiteur sera capable de lire les paysages urbains de Toulon, d’identifier les endroits précis où les bombes américaines se sont écrasées en 1943 et 1944 pour chasser l’occupant allemand, et de connaître trois spécialités culinaires liées à la ville (la cade, le pointu et le ker-moco).

Trois curiosités à découvrir lors de la visite

La Place Louis Blanc, le marché et la cade

La Place Louis Blanc se trouve au Sud du Cours Lafayette et de son très beau marché provençal chanté par Gilbert Bécaud. Cette place permet tout à la fois de lire les paysages urbains du XX° siècle et de découvrir un plat typiquement toulonnais : la cade.

Cade et Place Louis Blanc à Toulon - Cecyl Tarlier

La Porte d’Italie et le chichi

La Porte d’Italie se trouve à l’Est de la ville. Construite sous Henri IV, elle avait une fonction défensive : protéger Toulon des armées autrichiennes et piémontaises. Elle marque la séparation entre le centre ancien et la ville contemporaine. Avant de la traverser, faites une halte gourmande chez un vendeur de chichi frégi.

Porte d'Italie et chichi frégi - Cecyl Tarlier

Le boulevard de Strasbourg et les pâtisseries : pointu et ker-moco

Le boulevard de Strasbourg a été ouvert sous Napoléon III, dans la seconde moitié du XIX° siècle. Il est une ligne de séparation entre le centre ancien, au sud, et la ville contemporaine, au nord. A proximité de celui-ci, faites une halte gourmande pour découvrir deux pâtisseries toulonnaises : le pointu, fait à base de meringue et de crème de marron, et le ker-moco, fait à base de figue de Solliès.

Le boulevard de Strasbourg, le pointu et le ker-moco - Cecyl Tarlier

Plus de renseignements sur cette visite de Toulon sur le site guides-provence.com.

