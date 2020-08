Destination Provence : tourisme-marseille.com, le blog et la carte interactive pour explorer Marseille

Un blog, sa carte interactive et ses milliers de petites fiches pour faire connaître le patrimoine naturel et historique de Marseille, c'est tourisme-marseille.com. Dominique Milherou s'est mis en quête d'indexer tous ces lieux du passé, du présent et du futur de la ville.

Dominique Milherou, créateur du site personnel (et non officiel) tourisme-marseille.com, nous raconte comment est né l'idée de regrouper une carte interactive, 1600 fiches et un blog pour explorer et découvrir le passé, le présent et le futur de Marseille.

INTERVIEW - Dominique Milherou, créateur de tourisme-marseille.com

La sélection de Dominique Milherou : à voir et à lire sur tourisme-marseille.com

Le Château Forbin, nouveau temple du street art new-yorkais des années 80-90 abritant l'une des plus belles collection au monde...

Le château Forbin - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

En parallèle et à l'opposé : un minuscule cabinet de curiosités rue Thiers, le Laboratoire des métamorphoses de l'artiste Franck Garam.

Laboratoire des Métamorphoses de Franck Garam - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

Méconnu, le cimetière marin du Frioul, une zone de dispersion de cendres, légale, dans laquelle un maître de cérémonie organise des célébrations funèbres pour des amoureux de Marseille du monde entier ayant choisi ce lieu de dernier repos avec des anecdotes intéressantes.

Le cimetière marin du Frioul - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

Le dernier vestige du pont transbordeur se trouve également au Frioul et sert de banc.

Vestige du pont Transbordeur - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

Une chambre d'hôtes secrète dans l'ancien couvent des Accoules

Le Jardin Vieux-Port Panier - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

Le cimetière britannique de Mazargues un lieu exceptionnel entièrement entretenu par un jardinier écossais et parsemé de 1000 tombes de soldats hindous

Le cimetière militaire britannique de Mazargues - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

La piscine souterraine secrète du Panier offerte aux habitants par Gaston Deferre, située quasiment sous une insolite chapelle en bois.

La piscine secrète souterraine - https://www.tourisme-marseille.com/ Dominique Milherou

