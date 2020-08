Destination Provence : visite guidée de Marseille par Alexandre Reynders

L'hôtel de Cabre, les trois rues des Honneurs, du Refuge et des Repenties, et les séjours de Casanova et du Marquis de Sade : trois curiosités à retrouver lors de la visite de Marseille proposée par le guide-conférencier Alexandre Reynders.

L'association des Guides Sud Provence a été créée pour défendre les guides titulaires de la carte professionnelle guide-conférencier de la concurrence déloyale des guides autoproclamés qui travaillent sans agréments administratifs. La plateforme de réservation des visites guidées existe depuis le mois de juillet et propose des visites guidées sur toute la région Grand Sud PACA avec une grande variété de thématiques : des balades gourmandes, des visites historiques plus spécialisées, des journées d’excursions en mini-van..., grâce à une trentaine de guides-conférenciers réactifs pouvant valider des visites réservées à la dernière minute.

La visite de Marseille proposée par Alexandre Reynders

La visite de Marseille dure entre 2h et 2h30. Alexandre Reynders retrace l'histoire de la plus vieille ville de France et ne manque pas de s'arrêter devant ses monuments les plus évocateurs.

Départ depuis l’entrée du port antique de la ville grecque

Les fondations de la cité phocéenne, la période grecque et romaine, le siège de Jules César en 49 av J-C.

Le jardin des vestiges - Alexandre Reynders

Arrêt devant l’hôtel de Cabre, plus vieille maison de Marseille

Un style particulier Louis XII mélangeant gothique et renaissance. Rare maison n’ayant pas été détruite durant la seconde guerre mondiale et la destruction du quartier par les allemands en 1943. Mais le plus incroyable, après la guerre, en 1954, l’hôtel de Cabre doit être réaligné sur les nouvelles rues et il est déplacé de 90°, soulevé à l’aide de vernis hydrauliques posés sur des rails. L’inscription rue Bonneterie sur la façade de l’hôtel fait maintenant face à la Grand’Rue. Des visages en sculptures sont visibles sur la façade au premier étage, qui représentent Louis de Cabre, un consul de Marseille et son épouse. Aujourd’hui, l’hôtel de Cabre est occupé par un salon de coiffure. Entre les 22 et 24 janvier 1943, les Allemands organisent une rafle de près de 6 000 personnes, près de 2 000 personnes seront déportés dont près de 800 juifs. Près de 20 000 personnes sont évacuées de leur habitations. Cette rafle et ces évacuations sont le résultat d’attentats qui touchent l’armée allemande au début de janvier 1943. Les autorités allemandes jugent les ruelles du Panier dangereuses et détruisent à l’explosif 1 200 immeubles. L’hôtel de Cabre est donc un miraculé.

Maison dite de l'Echevin de Cabre - Charliemoon - Creative Commons

Les rues des Honneurs, du Refuge et des Repenties

L'itinéraire continue en direction du Panier, privilégiant des monuments historiques tels : le Pavillon Daviel, l’Hôtel-Dieu, la Maison diamantée et le clocher des Accoules. Par la montée des Accoules : passage par la butte des moulins, traversée de la place et descente de la rue du Panier vers les trois rues : rue des Honneurs, rue du Refuge et rue des Repenties.

Dans le quartier du Panier - Alexandre Reynders

En 1647, à la demande des Consuls de la ville, une maison est achetée et transformée en couvent, la fondation Saint Joseph, qui servait à la fois d’hôpital et de prison. La rue du « Des honneurs », bien que son orthographe indique le contraire, était celle du déshonneur, de ses prostituées qui travaillaient dans le Panier du fait de la proximité du port qui deviendra port franc au cours du 17ème siècle. Certaines d’entre elles quittaient la rue par décision de justice ou par leur propre volonté pour se rendre au couvent par la rue du refuge où elles devaient laver leurs âmes impures. Certaines filles ne ressortaient jamais du couvent. Pour les plus chanceuses, elles retrouvaient la liberté en ressortant par la rue des Repenties pour commencer un nouvelle vie. L’arrivée des prostituées correspond au développement du port de Marseille et du commerce. Les marins qui passaient des mois en mer, une fois sur la terre ferme cherchaient à satisfaire certains besoins primaires. Aujourd’hui le quartier retrouve un souffle de vitalité, l’installation d’une population plutôt bohème et l’ouverture de magasins et boutiques artistiques donnent une image plus sympathique d’un quartier ayant pendant longtemps souffert d’une mauvaise réputation.

Casanova et Sade à Marseille

La visite guidée se poursuit vers la Vieille Charité en traversant la place des Pistoles puis la rue du Petit Puits en direction de la place des Treize Coins. En face du café des 13 coins, en lieu et place de la maison actuelle, se trouvait une auberge ouverte par un tenancier suisse au 18ème siècle. L’établissement avait pour nom, "L’auberge des 13 cantons", faisant référence aux 13 cantons suisses qui existaient à cette époque. Casanova séjourna deux fois à l’auberge, en 1760 et en 1763 après avoir fui Venise quelques années auparavant, épisode relaté dans son livre écrit en français, Histoire de ma fuite. Il a dit de Marseille qu’il y appréciait volontiers les filles qui n’avaient pas froid aux yeux. Il appréciait également les poissons qui étaient délicieusement cuisiné surtout le rouget.

« Il n'y a pas de ville en France où le libertinage des filles soit poussé si loin qu'à Marseille. Non seulement elles se piquent de ne rien refuser, mais elles sont les premières à offrir à l'homme ce que l'homme n'ose pas toujours demander. » Casanova

Le marquis de Sade séjourna également à l’auberge des 13 cantons en 1772, il y descendit avec son valet qui lui trouva 4 filles, ces dernières furent droguées par le marquis qui leur donna des comprimés aphrodisiaques. Les autorités sont averties du crime d’empoisonnement mais le marquis réussi à prendre la fuite avec l’aide de son épouse et trouve refuge au Royaume de Sardaigne en Savoie. Le tribunal de Marseille condamne Sade pour crime d’empoisonnement, la sentence tombe, il doit avoir la tête tranché et Latour, son valet est condamné à la pendaison. Mais ayant fui, le marquis et son valet seront condamnés par contumace.

De la Major au Mucem

Continuation en direction de la cathédrale de la Major par la rue Sainte Françoise. Dernière cathédrale construite en France avec la cathédrale de Gap, elle fut terminée en 1893, de style architecturale néo roman-byzantin en hommage aux relations commerciales entre l’orient et l’occident, Marseille étant surnommé « les portes de l’Orient ».

Direction ensuite le Mucem, musée des « Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée », que l’on traverse pour arriver sur la terrasse et pour emprunter la passerelle en direction du Fort Saint-Jean, forteresse construite à la fin du 12ème siècle pour la commanderie des « Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem ». Louis XIV décide des les en expulser en 1668 et agrandit, renforce la structure du fort.

Le Fort Saint-Jean vu du Mucem, Marseille © Radio France - Cédric Frémi

L'Eglise Saint Laurent, place de Lenche

Retour dans la ville et arrêt devant l’église Saint Laurent, construite au début du 12ème. C’est l’église des gens de mers, des capitaines de marine et des pêcheurs, principale confrérie de la ville. Un chapiteau ionique trouvé à proximité en 1952, aujourd’hui au Musée d’histoire de Marseille, laisse supposer de la présence d’un ancien temple grec peut-être dédié à Apollon. La place de Lenche, l’ancienne Agora grecque, principale place publique de la ville, transformée en forum par les romains, porte son nom depuis le 16ème siècle : Lenche de Linciu, une famille corse qui s’établit ici et fit construire un hôtel particulier. Un couvent existait ici depuis le 5ème siècle fondé par Saint Cassien, du nom de Saint sauveur : selon la légende, les religieuses se coupèrent le nez pour effrayer les sarrasins qui dévastèrent le couvent au 8ème siècle.

Textes : Alexandre Reynders.

