En Auvergne, j'ai testé pour vous : Fabriquer son couteau à Thiers

Impossible de se balader dans le Puy de Dôme sans passer par la ville du couteau! Désormais, on peut non seulement suivre la fabrication des couteaux de Thiers mais en plus à la coutellerie Robert David, on vous propose des ateliers pour confectionner vous-même votre couteau!