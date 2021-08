En Auvergne, j'ai testé pour vous: l'efoil et le wing foil au lac d'Aydat

L'e-foil

Planche électrique qui permet de voler juste au dessus de l’eau.

Un moteur électrique silencieux, alimenté par une batterie en lithium-ion, est fixé sous un fin et long aileron appelé « hydrofoil ». Le tout contrôlé par une manette Bluetooth sans fil pour une conduite au bout des doigts sans effort et en douceur.

Une fois le moteur en route, l’engin se surélève au-dessus de l’eau, seules les ailettes situées sous l’eau vous portent… . Jusqu’à 40 km/h dans un silence complet …

savoir nager

à partir de 14 ans

peser moins de 110 kg.

Yann Méraki et Aurélien, instructeur à la base nautique d'Aydat dans le Puy de Dôme © Radio France - Yann Méraki

Explications d'Aurélien, instructeur de la base nautique d'Aydat et test de Yann

L'avis de Yann

J’étais comme un gamin sur l’e-foil, impossible de me sortir de l’eau! J’ai pris énormément de plaisir à voler et à chuter un peu également! Grâce aux conseils d’Aurélien, la prise en main de l’engin se fait rapidement et les sensations sont au rendez-vous! Je n’ai qu’une hâte, c’est de recommencer. Allez vous aussi tester l’e-foil à la base nautique d’Aydat, vous allez vous éclater! Rigolades et émotions garanties.

Yann Méraki teste l'Efoil au lac d'Aydat!!! © Radio France - Yann Méraki

Le Wing foil

Propulsion avec une aile, variante 100% naturelle du foil, qui permet de s'envoler sur les eaux. Le Wing Foil est le dernier né des sports de glisse : la pratique consiste en la manipulation d’une aile tenue à deux mains et non reliée à la planche.

Explications d'Aurélien, instructeur à la base d'Aydat

L'avis de Yann

Pour vous essayer à cette version un peu plus sportive, venez rencontrer l’équipe de la base nautique d’Aydat. Vous pouvez également venir découvrir ce sport à l’occasion de l’événement autour du Foil qui aura lieu le premier week-end d’octobre, avec des essais et des démonstrations au programme.

L'Efoil vu de dessous... lac d'Aydat dans le Puy de Dôme © Radio France - Yann Méraki

Infos pratiques

Lac d'Aydat, Sauteyras 63970, Aydat - 04 73 78 33 59

