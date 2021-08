En Auvergne, j'ai testé pour vous : le club nautique de Vichy

Le club

Le club existe depuis la création du plan d'eau de Vichy. Il a été fondé le 10 Février 1956. Si au départ l'activité était du ski nautique, aujourd'hui vous pouvez pratiquer de nombreux sports aquatiques: voile, paddle, bouée tractée.

Présentation du club nautique avec Jean Pierre, trésorier du club

Présentation du club nautique de Vichy Copier

Paddle

abréviation du terme Stand up Paddle (se lever et pagayer)

location à l'heure ou la demi-heure

jeudi soir apéro paddle 18H00 à 20H00

en pratique libre, encadrée ou sous forme de promenade dès 11 ans.

pas d'âge limite pour pratiquer

L'avis de Yann

Le paddle, les impressions de Yann Copier

Déjà à quoi ressemble un paddle? C’est une grosse planche à voile, mais sans voile, plus épaisse pour une meilleure flottaison et une plus grande stabilité. Vous montez dessus à genou ou debout avec une longue pagaie qui vous permet d’avancer et de diriger votre planche. C’est une activité que l’on peut pratiquer en balade et tout doucement tout en appréciant de naviguer en se laissant glisser à chaque coup de pagaie, ou bien on peut activer le mode sport en utilisant son corps et en pagayant plus fort pour rechercher des sensations de vitesse! J’ai essayé pour la 1ère fois il y a 4ans et depuis, je ne loupe pas une occasion de me balader en paddle chaque été! Allez-y sans craintes, au pire c’est plouf et on se rafraîchit

Le paddle, une activité à tester au club nautique de Vichy © Radio France - Yann Méraki

Le ski nautique

Ski nautique classique, slalom, wakeboard et baby-ski dès 3 ans.

Savoir sauter et nager 25 mètres pour les moins de 16 ans

Savoir sauter et plonger 50 mètres pour les plus de 16 ans

Pour le baby ski: il n'est pas impératif que l'enfant sache nager étant donné qu'il est équipé d'une combinaison et d'un gilet de sauvetage. Il doit être cependant à l'aise dans l'eau.

Explications de Bruno co président de la section ski Nautique

Le ski nautique - club nautique de Vichy Copier

L'avis de Yann

Évidemment j’ai testé le ski nautique et je peux même vous dire que je ne suis pas tombé et que j’ai pris beaucoup de plaisir!

Bon allez j’avoue, j’avais toutes les chances de mon côté, d’abord j’ai skié à la barre, c’est à dire une longue barre rigide accrochée au bateau, ce qui permet aux débutants comme moi, de se concentrer uniquement sur les jambes et pouvoir profiter des sensations et du paysage. Puis, j’avais un coach personnel, puisque le jeune Léon m’a drivé avec des conseils précis et efficaces qui m’ont permis d’assurer et de réussir dès le 1er essai! J’ai même troqué la barre contre le palonnier en cours de route!

Allez découvrir ce sport et cette activité que vous allez adorer dès la première tentative.

Visionnez la démonstration de ski nautique au club nautique de Vichy...non, non ce n'est pas Yann, il s'agit de Léon, jeune prodige de ski nautique du club de Vichy !

Ne manquez pas la compétition de ski nautique de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes le 29 août 2021

La bouée tractée et le wakeboard

On reste dans les activités tractées avec la bouée que Yann n’a pas pu tester car ça se pratique à plusieurs pour vraiment rigoler. Mais il a recueilli les émotions à chaud de 3 jeunes venus faire le plein de sensations

Le wakeboard, comme le ski nautique mais se pratique avec une planche rectangulaire sur laquelle on positionne ses pieds comme sur une planche à voile ou un surf.

Explications de la bouée avec Jean Pierre et du Wakeboard avec Bruno

La Bouee tractée et le Wakeboard - Club nautique de Vichy Copier

La bouée c’est fun et parfait pour les amoureux de vitesse et de baignade. Avec le wakeboard, on recherchera des sensations proches du skate et du kite surf, au programme glisse, vitesse, courbes et sauts gigantesques !

La bouée tractée pour s'amuser en famille ou entre amis au club nautique de Vichy © Radio France - Yann Méraki

La voile

optimiste

Catamaran

Laser

en initiation, pratique libre et perfectionnement dès 4 ans

possibilité de location et cours

Explications avec Stéphane

La voile - club nautique de Vichy Copier

Section Compétition avec Daniel Georges, entraîneur du Club Nautique de Vichy

voile section compétition - club nautique de Vichy Copier

Infos pratiques

Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy - 04 70 98 73 55

Pour plus d'informations, consultez le site du club nautique de Vichy

Suivez l'actu du club nautique de Vichy sur Facebook

Le club nautique de Vichy - section voile © Radio France - Yann Méraki

En Auvergne, j'ai testé pour vous, avec Yann Méraki le samedi de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne